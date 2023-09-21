NBA／過去5季三分射最多！Buddy Hield與溜馬談約不成喊「賣我」
美國職籃印第安納溜馬隊射手Buddy Hield，目前與球團談約進度停滯不前，在21日根據美國媒體《The Athletic》記者Shams Charania表示，「因續約進度緩慢，已和球團尋求潛在的交易可能性，但目前還未有球隊提出實質報價。」
運動中心/綜合報導
Buddy Hield在過去5季中，共投進1381顆三分球，超越Stephen Curry（1261顆）、Damian Lillard（1118顆），且上季場均能貢獻16.8分，與單場3.6顆三分球，本季年薪則為1927萬美元，處於生涯合約年。
記者Shams Charania也在報導中透露，「預計會有多支球隊對交易Buddy Hield感興趣，並將在未來兩週內與溜馬談判，屆時將隨著訓練營一同展開。」
Buddy Hield在2019年與國王達成4年8600萬美元（約27億新台幣）續約後，於2021-22賽季變成包裹式交易送到溜馬，在前隊友Tyrese Haliburton的組織下，發揮了優秀的投射能力，上賽季他投進了288個三分球、命中率為42.5%。