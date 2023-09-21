地震海嘯來也不怕斷訊！數位部攜電信業首次演練「災難漫遊」

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為了確保台灣在極端情況時，所有人都能維持基本內部通訊，數位部推出「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，以驗證在緊急狀態發生時，政府仍能藉由非同步軌道衛星提供指揮調度體系基本的通訊服務，「災難漫遊（Disaster Roaming）」就是計畫的一部分。
災難漫遊是什麼？
數位部說明，漫遊是一種商業機制，讓A電信業者的用戶，在特定區域下，得以使用B電信業者的行動通訊服務，出國使用的國際漫遊服務，是一種地理上的漫遊，透過手機門號所屬的電信公司與國外電信公司簽訂漫遊協議，讓在國內使用A電信服務的民眾，到了日本可以藉由漫遊，使用B電信公司的網路服務。
而「災難漫遊」則是當緊急情況發生時，不論民眾本來是國內哪家電信公司的用戶，不用另外申請、設定，就可以直接使用其他電信公司的服務，是政府為確保一般民眾在重大災難或緊急情況發生時，能夠維持基本通訊服務，透過電信業者協助，於全國提供漫遊的機制，只要有任何一家業者的行動網路仍可使用，民眾就可透過該網路進行通訊，並接取正確的政府資訊。
數位部臉書貼文提到，烏克蘭在戰時就啟動了類似「災難漫遊」的國家漫遊服務；使用機制是假設某區域有A、B、C三家電信公司，當「災難漫遊」啟動時，就算B、C兩家電信公司的基地台遭到破壞，他們的用戶仍然可以使用A電信公司的服務，不至於通訊中斷，雖然網路不會像平時一樣快，但仍可以做語音通訊、接收政府重要資訊之用。
數位部首次進行「災難漫遊」演練
數位部表示，今天的「災難漫遊」演練是小規模演練，在新竹縣體育場區域進行，考量演練地點附近人、車流緊密，為顧及國人通訊權益及避免使用上的誤解，因此本次演練採用「手動選網」方式達成跨網漫遊目的，並未採用實際關閉附近基地台。
數位部說，透過電信業者合作與系統設定，參與演練門號即可漫遊至非原合約的電信業者行動網路，並進行「對外聯繫報平安」、「即時新聞好收看」，及「避難資訊易搜尋」等演練項目。
為持續精進災難漫遊機制，數位部已規劃於113至114年繼續辦理災難漫遊計畫，研析國外跨網漫遊架構，並研提國內電信業者啟動災難漫遊機制的SOP及應處建議，強化重大災難時的通訊網路數位韌性，以確保民眾保有基本且安全的通訊權益。