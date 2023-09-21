木村拓哉致敬強尼喜多川！才丟2大代言 新戲《教場》又延後開拍
日本傑尼斯事務所月初證實創辦人強尼喜多川數百起、長達40年的性犯罪，震驚全球，疑似發文力挺前老闆的巨星木村拓哉，繼連丟日產汽車（Nissan）、麥當勞2大品牌代言，原定拍攝的新劇《教場》特別篇昨（20）日也無預警宣布延拍，理由為「製作過程出現了問題」。
記者楊穎軒／綜合報導
據日媒《體育日本》報導，製作《教場》的富士電視台證實，原訂在明年春季播出、今年秋季開拍的特別篇，因為製作上出現問題，為把關品質，將會重新安排拍攝日期和行程，一名工作人員說：「因為距離播出還有很多時間，如果我們重新考慮製作週期，就會解決這個問題，我們想把節目製作得更好。」強調播出的事實不會改變。
木村拓哉在傑尼斯7日開完記者會後，於IG上傳一張對鏡頭敬禮的照片，配文寫下強尼喜多川生前座右銘「show must go on（表演必須繼續進行）」，被部份輿論認為是致敬強尼喜多川，也有力挺的味道，砲轟木村拓哉「搞不清楚狀況」、「不要輕視性犯罪」，他2天後將貼文撤下。
※【NOWnews 今日新聞
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