▲台中地下酒吧｜暗藏機關的地下酒吧，藏在販賣機後的快樂 在加勒比海喝一杯浮誇的調酒！

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舟舟 / Bar Boat
位在台中精誠街上的「舟舟酒吧」外觀只有小小的藍色馬丁尼霓虹燈作為招牌。走進店內，才知道低調的門後暗藏波西米亞風格的絢爛裝潢，加上迷幻的燈光，打造出浪漫不羈的吉普賽風格。菜單上有很多特色調酒，推薦先從必點的海妖、舟舟醋開始品嘗，酒精濃度比較不高，偏果香調的口感容易入口。
圖片來源 / IG@yu_foodielife圖片來源 / IG@qpeople320 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。圖片來源 / IG@yu_foodielife 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。
地 址：台中市西區精誠一街4號1樓
電 話：04-2310-9569
營業時間：20：00–02：00
相關連結： 舟舟 / Bar Boat
ISMAN 男士情報局
「ISMAN 男士情報局」是隱身在男士西服店後，按下西服店大門密碼後，才能進入鏡面暗門後的世界，就像是特務接頭的感覺。店內氛圍低調內斂，帶著一種英國紳士的優雅，是非常適合好友小酌談心的Speakeasy bar，有種神祕聚會的感覺，店內只有提供精釀啤酒與威士忌，但種類很多，是極少數不提供調酒的台中酒吧。
圖片來源 / IG@jasonliao123圖片來源 / IG@i.am.so.fucking.special 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。圖片來源 / IG@i.am.so.fucking.special
地 址：台中市西屯區台灣大道二段731號
電 話：0926-933-116
營業時間：20：00–01：00(公休日請見店家公告)
相關連結：ISMAN whisky tasting room
Matches Bar & Restaurant
「Matches Bar」是一間奢華秘密餐酒館，明亮潔白的一樓大廳只有筆直黑色的樓梯，上了二樓穿過酒桶造型的神祕空間後，映入眼簾的是金色柵欄、鵝黃色的燈光、靠窗半圍繞式的沙發區，都帶著濃濃的浪漫古典氛圍。這裡餐點精緻，特調酒品也很夠水準，還收藏許多具有年份的日本威士忌，喜愛品酒的人不能錯過。
圖片來源 / IG@fallen_barkk圖片來源 / IG@fallen_barkk 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。圖片來源 / IG@eve_0312 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。
地 址：台中市西區東興路三段238號2樓
電 話：04-2310-1968
營業時間：17：00–02：00
相關連結： Matches
Art Anew gallery & cafe
外觀像日式老建築的兩層樓民宅，「Art Anew gallery & cafe」擁有藝廊、咖啡館和酒吧三重身份的奇妙混合體。裝潢簡單用水泥材質鋪設，牆上擺設的畫作是可以販售的，不定時會舉辦展覽或樂團演出，充滿文藝風的氛圍令人感到放鬆舒服，在藝廊喝酒的感覺挺特別的，酒酣耳熱之際，好像藝術細胞也跟著爆發出來了呢！
圖片來源 / IG@foodislife_chou 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。圖片來源 / IG@foodislife_chou 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。圖片來源 / IG@buudoraeat 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。
地 址：台中市西區精誠五街32號
電 話：04-2320-3590
營業時間：19：00-02：00 (週二、三公休)
相關連結：Art Anew gallery & cafe
好吧 Goût Bar
隱藏在2樓的「好吧 Goût Bar 」找到一樓書櫃上的機密按鈕，才會露出酒吧入口，走上實木階梯後，終於見到酒吧真實的面貌，整體裝潢質感高雅走英倫風，燈光較為昏暗，顯得空間特別慵懶，入座後會提供蔬菜湯，讓客人先暖暖胃，再送上堅果下酒，這裡不提供餐食、沒有固定酒單，直接依照喜好或調酒師推薦來點酒。
圖片來源 / IG@tpe.foodgasm圖片來源 / IG@tpe.foodgasm 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。圖片來源 / IG@fallen_barkk 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。
地 址：台中市西區存中街46號
電 話：04-2376-3203
營業時間：18:00-01:00
相關連結： 好吧 Goût Bar
Vender
投入硬幣，販賣機造型的大門打開，「Vender」裡頭販售的歡樂正在向你招手。酒單是一個12宮格造型的木盒，裝著調酒使用的材料並標記口感，方便客人挑選自己喜好的味道。多數酒款都以販賣機來命名，如果你有選擇障礙，還可以到一旁轉蛋區隨機決定今晚喝甚麼，或是全部托付給冠軍調酒師，讓他特製屬於你的口味。
圖片來源 / IG@juis_pic 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。圖片來源 / IG@ jacky_yen0120 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。圖片來源 / IG@ jacky_yen0120 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。
地 址：台中市西區五權西四街118號
電 話：04-2372-5875
營業時間：週日至週四 18：00-02：00 /週五、週六 18:00-03:00
相關連結： Vender
喬克船長 Captain Joker
海盜船為主題的「Captain Joker」，進入像藏寶空間的無人大廳，拉下隱藏式拉鈴推門上到二樓，終於窺見神秘的海盜世界。昏暗的燈光宛如進到船艙之中，四處擺放加勒比海盜收刮的財寶，菜單作成藏寶圖造型，推薦點一杯超浮誇的神燈，冒著乾冰的效果，彷彿真的會有精靈跑出來，今晚就跟著喬克船長開啟酒國的偉大冒險航道吧！
圖片來源 / IG@mouse_sari圖片來源 / IG@mouse_sari圖片來源 / IG@mouse_sari 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。
地 址：台中市西區華美街498巷9號
電 話：04-2326-5438
營業時間：週日至週四 19：00-02：00 /週五、週六 19:00-03:00
相關連結：Captain Joker
Saito / 齋藤
東京日本正統酒吧，其實在台灣並不常見，安靜藏身在大樓中的「齋藤」，將這種的氛圍移植到了台灣。入店收取「座席費」，店內氣氛是沈穩安靜的大人風格，像日劇中常出現的酒吧，昏黃的燈光、樸實的裝潢，連使用的杯皿都以透明玻璃為主。調酒師齋藤彰擅長調製馬丁尼、威士忌、水果調酒，心理疲累就到這來紓解吧。
圖片來源 / IG@ wanling_lan圖片來源 / IG@ wanling_lan 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。圖片來源 / IG@ wanling_lan 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。
地 址：台中市西區華美街412-1號
電 話：04-2326-4000
營業時間：19：00-02：00
相關連結：Saito / 齋藤
*ReadyGo提醒您：未成年請勿飲酒，喝酒請勿開車。
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原文出處 : ReadyGo 台中地下酒吧｜暗藏機關的地下酒吧，藏在販賣機後的快樂 在加勒比海喝一杯浮誇的調酒！
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