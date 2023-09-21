▲花蓮夜生活｜這次不逛花蓮夜市、賞花蓮夜景！帶你走訪特色花蓮酒吧，感受微醺浪漫的東部夜晚

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#東大門夜市
不管到哪個縣市旅遊，夜市行程都是必要的吧！花蓮晚上必逛夜市最有名的非東大門夜市莫屬，東大門夜市其實是由早期的自強夜市、福町夜市、大陸各省一條街、原住民一條街四大夜市集合而成，從空中俯瞰整體呈現一個「ㄇ」字型，走道寬敞明亮，兩旁的攤販整齊乾淨，逛起來十分舒服。
至於有哪些必吃美食？看這篇就知道了【花蓮懶人包】花蓮東大門夜市這樣吃！精選10個必吃美食推薦
圖 / IG@su.jesco圖 / IG@yanshiiidazo
地址｜花蓮市中山路50號
#花蓮夜景-楓林步道
一邊是中央山脈，一邊是太平洋，沒有過多開發的高樓大廈，純樸寧靜的花蓮夜景非常值得讓人細細品嚐。不管是在海邊聽著浪花拍打聲，還是看著市區的燈火闌珊，或者仰望頭上的點點繁星，花蓮夜景總是那樣的有魅力，平靜的夜晚讓人不自覺放慢步調，花蓮夜景絕對是個適合放鬆充電的好行程！
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圖-楓林步道 / IG@usojapanboy圖-楓林步道 / IG@usojapanboy
地址｜花蓮縣吉安鄉福興路405巷28號
#花蓮又一村文創園區
花蓮又一村文創園區前身是擁有多年歷史的菸酒公賣局舊宿舍，曾經荒廢許久，如今翻修整建變成眷村文創景點，不只復古文青的老屋超好拍，更進駐了許多特色店家、文創市集小攤販、DIY手作體驗等等，吃的玩的喝的通通有，夜晚點上小黃燈讓眷村風情更加濃厚且迷人，是晚餐後散步的好去處。
圖 / IG@e0420a
圖 / IG@e0420a
地址｜花蓮縣花蓮市仁愛街104巷2號
#花蓮酒吧
花蓮酒吧Bar Shepherd – 牧羊人Bar Shepherd – 牧羊人是一間位於花蓮七星潭旁、原野牧場前方的餐酒館，開放式的半露天座位，往外走抬頭就能看到點點繁星，天氣好也能遠眺市景。牧羊人的調酒主要可分成茶類、水果類兩大類，再依據濃淡、酸甜做選擇，並提供多樣化的異國餐點，推薦必點窯烤料理，使用傳統磚窯製成，可以說是一間無論餐點、調酒、用餐氛圍都表現相當優異的花蓮酒吧。
圖 / IG@wuenlin 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。
圖 / IG@wuenlin圖 / IG@girl.chi_chi 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。
地址｜花蓮縣新城鄉七星街9號
營業時間｜19:00–02:00
宅度假staycation宅度假staycation是一間位2022年底新開幕的花蓮露營風餐酒館，保留老宅原貌，從裝潢設計到桌椅餐具扎扎實實充滿著露營元素，露營椅、投影幕、帳篷、火堆、木柴、燈每個細節角落都不馬唬。調酒採均一價，每杯調酒的名字充滿特色，喝起來十分順口，餐點部分也幾乎沒有雷的，配酒很剛好，只要踏進這間超chill的城市露營風酒吧，很難不愛上這裡。
圖 / IG@life221205 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。
圖 / IG@life221205
地址｜花蓮縣花蓮市長安街46巷3弄7-2號
時間｜18:00–00:30(週二休息)
島東譯電所紅磚外牆搭配綠色植栽，前身是鐵路警察局長宿舍，外表是一棟老宅，踏進屋內卻彷彿進入另一個神秘世界，島東譯電所結合選物、藝術展覽、食物及調酒，展示了來自世界各地的古物和收藏品，出奇不易的擺設讓人摸不著頭緒。
島東譯電所餐點品項單純，偏中式的調酒層次感十足且特別，是外面少見的味道。手工客家菜包是招牌必點，滷味拼盤入味又下酒，雖然迷幻的混搭風格不是那麼主流，但從進門那刻開始就處處充滿驚喜，非常獨樹一格，很受時下年輕人的歡迎！
圖 / IG@bar_diggin_alc 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。
圖 / IG@bar_diggin_alc
地址｜花蓮縣花蓮市福建街436號
時間｜15:00–00:00(週二三休息)
和嶼 Peace Isle和嶼是花蓮一間相當有質感的酒吧，整體呈現簡約時尚風，吧台區簡潔明亮，架上整齊排列著各式各樣的酒，看起來十分療癒，酒單從淡到濃主要分為三大類，另有許多創意調酒，並提供無菜單調酒，依個人喜好客製化。有別於多數人對酒吧熱鬧嘈雜的印象，和嶼 Peace Isle是寧靜而輕鬆的，非常適合在這裡悠閒的小酌一下，享受清幽的夜晚。
圖 / IG@hirobork 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。
圖 / IG@91.alcohol 禁止酒駕。未滿18歲禁止飲酒。
地址｜花蓮縣花蓮市光復街80號1樓
時間｜19:00–01:00(週一二休息)
*ReadyGo提醒您：未成年請勿飲酒，喝酒請勿開車。
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原文出處 : ReadyGo 花蓮夜生活｜這次不逛花蓮夜市、賞花蓮夜景！帶你走訪特色花蓮酒吧，感受微醺浪漫的東部夜晚
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