愛將高虹安頻爆爭議！郭台銘言論一次看　喊「天在看」又說非切割

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高虹安在選新竹市長前，被爆出詐領助理費、資策會抄襲等風波，當時郭台銘並無表態力挺站台，被外界視為要「切割高虹安」，事後，郭台銘才在臉書發聲明，對於新竹市長選舉，他認為新竹市需要一位能夠跳出傳統政治框架的人，由科技出身，理解科技產業發展趨勢的人選來帶領新竹市邁向未來，力挺子弟兵高虹安的意思相當明顯，打破外界「切割」一說。
2022/12/25
高虹安雖然深陷詐領助理費風波，但最終仍成功贏下新竹市長寶座，當時郭台銘也送上花籃恭喜，並寫下「賀高市長就職，興利除弊展新貌、零到六歲市府養」祝賀詞。
2023/8/14
高虹安涉嫌詐領理費遭起訴，當時郭台銘強調，司法應是正義最後防線，不應淪為政治打壓、破壞對手的工具，態度力挺高虹安。
2023/9/11
對於高虹安陷入男友李忠庭干政爭議，郭台銘表示，他相信高的專業與清白，但這要高虹安自己面對，他也說，高虹安遭受政治打壓抹黑，應該用其專業、事實及法律團隊，來贏回清白和信譽。
2023/9/21
高虹安日前被民眾黨停權，郭台銘受訪時被問及此事時，直言「虹安，在廟前我要講，人在做天在看」，遭外界解讀是切割，這是繼上次高虹安競選新竹市長後，再度傳出被郭台銘切割，不過，郭台銘事後又改口，說他講的不是高虹安，而是執政黨政府。
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