女神郭源元遭「背叛」！閨密李佳歡目睹全程 結局超意外
李佳歡推出單曲〈把所有的愛都揮霍〉，MV邀請「時尚女星」郭源元擔任女主角，與李佳歡飾演既是閨密又像曖昧關係的複雜情感，其中一幕李佳歡甚至撞見郭源元的男友出軌，讓李佳歡笑說自己的朋友就曾有著相同經驗。不過MV卻留下開放式結局，沒有觀眾期待中的爭執、吵鬧。
記者吳雨婕／綜合報導
MV故事中，郭源元有著穩定交往的男友，與李佳歡則是無話不談的親密好友，兩人會一起逛街、交換心事，互相傾訴人生的喜怒哀樂；然而某一天兩人卻同時在人群中發現另一半竟與其他女子狀似親密，然而故事的最後並非觀眾預期中的爭執，反而留下耐人尋味的開放式結局，也描述了每個人對愛的選擇。
這次MV的女主角郭源元也讓李佳歡相當驚艷，李佳歡讚賞除了演技在線外，在與郭源元對戲時也忍不住大讚被她眼神電到，郭源元也笑說：「我才被佳歡電到了！」對李佳歡的「魅力值」給予高度讚賞。聊到MV故事中女主角所遭遇的狀況，李佳歡說：「如果是我看到好朋友被背叛，我一定會拍下證據直接傳給朋友，不讓對方有機會狡辯，不過最後的選擇權還是會交給朋友，會祝福及尊重她的任何決定。」她更提到曾經聽到自己的好友有類似的煩惱，當時也給予了同樣的建議。
提到感情觀，李佳歡說：「我希望能在現在這個年紀時把握當下，遇到一個對象然後全心全意投入自己的愛；也會提醒自己別忘了要把愛揮灑在自己的身上。」語畢更忍不住笑說：「雖然現在重心都在工作上，但偶爾在看韓劇時，還是會幻想自己正在跟主角戀愛，有時候還是滿想談個戀愛的。」而李佳歡也希望每個人無論在什麼階段都能去愛自己想愛的人，並希望這個世界充滿愛，只要不後悔也不愧對自己，一切都是最好的安排。