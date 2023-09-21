陳子強拍戲重摔傷到脊椎險半身不遂 停工半年復健斜槓當畫家
47歲男星陳子強，是明華園第三代出身，從小接受嚴格武術訓練，年僅8歲就踏進演藝圈當童星。常拍武打戲的他，過去曾因空翻特技失誤而重摔在地，導致第四和第五節脊椎錯位，為保住演出機會陳子強沒選擇就醫，卻釀大危機。23歲時，脊椎舊傷全部爆發，痛到無法行走，還被醫師警告：「再不保養一定半身不遂。」陳子強因此花上半年時間針灸和復健，身體才逐漸復原。
記者黃盈容/綜合報導
陳子強日前到年代《聚焦2.0》分享受傷史及跨界當畫家的心路歷程。他當年不顧身體，拍戲出意外，仍選擇咬牙硬撐未送醫，之後差點半身不遂。好在，他當下暫停演藝事業，專心養病才康復。他也在養傷期間重拾畫筆創作，開啟斜槓生活。
陳子強作品各個生動傳神，近期也成功舉辦個人畫展，並熱衷於公益活動，他描述生活是「畫畫、捐畫、做公益」不斷輪迴，陳子強樂此不疲，對於意外開啟斜槓的畫家人生感到相當滿足。
陳子強重傷康復後，開始重視養生，在家不僅會拉單槓健身，也會用「撞牆功」將體內淤氣排出，一邊作畫一邊居家運動、保養身心，而醫師也提醒民眾，若身體長出不明黑斑就要當心是否為脊椎退化警訊，尤其當小腿長出大塊黑斑，就可能是腰椎椎間盤突出，建議盡快就醫檢查。