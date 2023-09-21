杭州亞運／李灝宇左膝、左大腿拉傷！老虎隊仍願意讓他打有原因

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李灝宇說明受傷的原因，是在跟鄭宗哲的球隊比賽，守備時往後跑，結果撞到左膝蓋，骨頭挫傷，休了大概1個月，可能復健做太多，有點疲勞，又回來比賽，又造成左大腿拉傷，過往沒有這種狀況，所以沒有特別去注意，他自己以為是肌肉太緊繃，但到了後面太不舒服，去照才知道拉傷，結果就一直沒有比賽，都在傷兵名單。
李灝宇說：「我本來以為沒辦法打，可能球隊不會放，不知道為什麼，球隊還是放我回來打，他們應該有評估，覺得可以打才讓我來，防護員都有在很積極幫我治療。」
對於自己狀況他說：「再調整幾天，強度還是有在拉，只是要回來比賽，可能要再打1、2場練習賽，目前自己的身體狀況是OK的。」
今年在7月底交易大限前被費城人交易到老虎，李灝宇說：「蠻意外的，去那邊2個星期，還沒有意識到我被交易了，畢竟去美國，人生地不熟，剛好去那邊，第一批朋友都在那邊，從菜鳥到2A，都是自己比較熟的，有點像家人，突然要轉隊，就有點不習慣。」
李灝宇對於自己這兩年在小聯盟沒有完整球季比較遺憾，他比較想把一個球季打完，「我在那邊也2年了，出賽有一場沒一場，人家都打120幾場，我打70幾場，沒辦法證明。」去年李灝宇出賽79場、今年75場，轉到老虎後主要是守二壘。