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杭州亞運／李灝宇左膝、左大腿拉傷！老虎隊仍願意讓他打有原因

▲杭州亞運李灝宇將打中華隊，但傳出他左膝、左大腿都有傷勢。（圖／吳政紘攝）
▲杭州亞運李灝宇將打中華隊，但傳出他左膝、左大腿都有傷勢。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/台北報導

2022年第十九屆亞洲運動會（Hangzhou 2022 Asian Games）杭州亞運即將在23日展開，中華成棒隊今（21）日在天母棒球場舉行集訓，「台灣怪力男」李灝宇將會是主戰內野手，中華隊一字排開都是旅外、中職等大咖球星，而李灝宇雖然左膝、左大腿拉傷還在復原當中，但底特律老虎隊仍願意讓他打，讓他自己也感到意外。

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今(21日)加入中華隊集訓，說明自己傷勢已無大礙，但太久沒比賽，現在重要的是找回比賽感覺，提升張力。

李灝宇說明受傷的原因，是在跟鄭宗哲的球隊比賽，守備時往後跑，結果撞到左膝蓋，骨頭挫傷，休了大概1個月，可能復健做太多，有點疲勞，又回來比賽，又造成左大腿拉傷，過往沒有這種狀況，所以沒有特別去注意，他自己以為是肌肉太緊繃，但到了後面太不舒服，去照才知道拉傷，結果就一直沒有比賽，都在傷兵名單。

李灝宇說：「我本來以為沒辦法打，可能球隊不會放，不知道為什麼，球隊還是放我回來打，他們應該有評估，覺得可以打才讓我來，防護員都有在很積極幫我治療。」

對於自己狀況他說：「再調整幾天，強度還是有在拉，只是要回來比賽，可能要再打1、2場練習賽，目前自己的身體狀況是OK的。」

今年在7月底交易大限前被費城人交易到老虎，李灝宇說：「蠻意外的，去那邊2個星期，還沒有意識到我被交易了，畢竟去美國，人生地不熟，剛好去那邊，第一批朋友都在那邊，從菜鳥到2A，都是自己比較熟的，有點像家人，突然要轉隊，就有點不習慣。」

李灝宇對於自己這兩年在小聯盟沒有完整球季比較遺憾，他比較想把一個球季打完，「我在那邊也2年了，出賽有一場沒一場，人家都打120幾場，我打70幾場，沒辦法證明。」去年李灝宇出賽79場、今年75場，轉到老虎後主要是守二壘。

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