批年輕人不讓座李昂點名蔣萬安 北市府：配套意見會請北捷參考
知名作家李昂20日晚間透露，日前搭乘捷運時因身體不是，卻遇到3名不願讓座的年輕人，其中1名男子稱自己不舒服，另外兩位女生則是態度非常壞，讓身為長者的她氣炸喊話台北市長蔣萬安：「我希望你給我們一個博愛座的使用方式。」對此，台北市府發言人殷瑋回應，外界關於博愛座的制度配套意見，會再請北捷參考。
記者邱新博／台北報導
對於博愛座爭議，殷瑋表示，原則上，旅客發揮愛心，將座位禮讓給有需要的旅客，這是美德；他並稱，北捷也有一句標語，叫做「也許他有需要只是你不知道」，彼此尊重，相互體諒，是台北捷運文化的重要成份，外界關於博愛座的制度與配套等意見，會請北捷參考。
李昂昨日在臉書上發文，她表示自己搭乘從淡水往台北方向的捷運，途中請3名坐在博愛座的年輕人讓座，但沒有人願意起身，「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦！兩個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼」。
李昂自認年齡已經是年長人士，且她10月1號要到巴黎發表新書，忙到身體也不太舒服。因此李昂喊話蔣萬安市長，詢問他對於台北捷運博愛座的看法，更直言：「我希望你給我們一個博愛座的使用方式。」
而根據台北捷運官網指出，北捷自民國96年9月開始發行「博愛識別貼紙」，任何有座位需求者不需證明文件皆可依自身需求至各車站詢問處索取；另外也陸續發行了「好孕胸章」及「好孕貼紙」，提供孕婦索取使用。提醒有需要的民眾可以配戴相關辨識物，讓其他乘客能更有效率地識別出需要座位的人。