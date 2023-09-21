名家論壇》朱駿／侯友宜的兩岸政策踉蹌轉進

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侯友宜訪美用了一些美國人喜歡的詞彙，例如，嚇阻、負責任的利害關係人、自由民主等等，獲得美方智庫一致的讚許，圓滿結束溝通行程，表現出色，頗出眾人意外。侯的兩岸說詞本來就是大雜燴，打滷湯汁，為了讓美方滿意，勢必會犧牲一些材料，同時又加重一些美式口味，必然多味雜陳，充滿矛盾，某種程度偏離兩岸問題的事實基本面。
依照侯投書《外交事務》的文字而言，三次提到「主權」概念：「堅持中華民國主權獨立」、「我堅持中華民國是主權獨立國家」與「互不承認主權、互不否認治權」。這個「主權」主張應該是針對大陸而發，只有主權國家之間才會有主權之爭，那麼，侯就是把兩岸之爭定位成美國人向來喜歡的「主權之爭」，亦即將兩岸之爭定位成了兩國之爭，兩岸是「一邊一國」。
然而，侯在7月3日接受趙少康電視專訪，首度表態「我接受合乎中華民國憲法的九二共識」時也表示，他的論調非常清楚，「就是按照中華民國憲法及兩岸人民關係條例」。依此就沒有兩國的可能，也就是在兩岸之間不存在主權之爭，主權概念或話題應不適用於兩岸關係的討論。在主權的概念上，侯顯然犯了大矛盾大錯誤，是糊弄黨內馬系、台灣人民與老美嗎？還是真的掌握不住？不管是那一種，都不好，遲早要出大問題！
9月19日侯友宜在布魯金斯研究院發表演說及座談，侯在座談中再度拿出常講的「攻堅理論」，指警察要與對方談判，必須先準備籌碼。當被問到怎麼覺得自己能跟北京談時，他就以「攻堅理論」來說明，強調台灣要先提升自我能力，否則要如何和對方談？侯要清楚，他是要當總統的，不能再繼續停留在警察程度！
侯說，「但我相信有實力才有和平。我對於北京不排除武力統一的意圖不會存有不切實際的期待。最重要的還是要加強台灣的國防軍備，嚇阻北京動武。」然而，侯不得不立馬承認「鑒於台灣與中國大陸軍事實力的差距」，斷定「建構並維持有效的嚇阻是迫切的」。
如果承認兩岸軍事實力存在差距，事實上這差距不小，把實力界定為國防，會不會太落伍？眼界太狹窄？把實力只侷限在軍事武力不是以自己的弱項為實力嗎？這不是笑話嗎？所以，真正的實力應該不在此，但在侯的眼界之外，侯沒看到，一旦主政，何等地危險？
若以一個政權的三種基本實力而論：武力、經濟力、軟實力（不能依靠前兩種力），再考慮兩岸的三力對比、兩岸問題始終跳不出人民內部矛盾地的本質，台灣對大陸最有潛力與發展縱深的實力應該在「軟實力」，這是兩岸人心決定的。所以，台灣最應該依賴與努力的是拉攏大陸人民與海外華人的嚮慕、同情、理解與支持之心。人心是最大的政治，台灣最需要的是改變人心的政治戰略，遠超乎驅趕人心的軍事實力。老蔣在近一個世紀前就已提出，面對中共要「三分軍事，七分政治」，今日之侯似乎不如昔日之蔣甚遠！
侯還提到「精細的平衡」，如果真切理解「平衡」或「均衡」的概念本質，應該知道，這種概念是人們心中的假設與理想，極度動態複雜的現實中根本找不到可持續維持的具體掛搭處，就如完全競爭的自由市場，其本質就是幻想。何況，台灣要平衡局勢，必須要有主觀能動的實力牽制其他方，在美中台三方，台灣最為弱小，國民黨乃至台灣全體沒有針對中共之獨立自主的政治戰略，弄得自身最沒有「主觀能動性」，一味地寄望美國的保護或盲目地侈言中共的善意與信賴，有什麼資格談平衡？還妄想「精細」，真是吹牛比較快！
最令人不解的是，侯竟然高歌「韌性之島」，這不是有嚴重抄襲蔡英文的嫌疑嗎？韌性未必是個好用詞，黎安友也說中共有韌性，為何不用「淬礪奮發之中華民國」？
侯倒是說了一項迄今台灣政治人物沒人敢想或敢說的主張：「我會致力確保台灣的大陸政策不會冒進，同時要堅持自由民主的制度。我也會訴求兩岸應該先共同推進民主人權、互惠互信的積極主張。」
要與中共「共同推進民主人權」，必然要呼籲中共開啟政治體制改革，同時要敢於與中共進行政治對話，精細深刻地討論兩岸政治體制的每一項差異及其連帶關係與影響，當然迴避不了民主人權。這意味著，我們要對中國大陸的發展模式有發言權，這倒是對中共一再聲稱對台灣前途有發言權之主張一記非常漂亮的回擊，是一項令人振奮的新意，但請問論述準備好了嗎？希望不會淪落到與「不能成為強國棋子」豪語同樣的下場，不知所終的夢幻囈語。
●作者：朱駿／時事評論人
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