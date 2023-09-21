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法國滑雪勝地「無雪可滑」！無奈永久關閉　全球異常高溫又一警訊

▲受到氣候變遷全球暖化影響，法國阿爾卑斯山的滑雪勝地桑比鎮（La Sambuy）面臨缺雪困境，小鎮只能無奈宣布滑雪場永久關閉。（圖／翻攝自＠station_la_sambuy的IG）
▲受到氣候變遷全球暖化影響，法國阿爾卑斯山的滑雪勝地桑比鎮（La Sambuy）面臨缺雪困境，小鎮只能無奈宣布滑雪場永久關閉。（圖／翻攝自＠station_la_sambuy的IG）

記者倪浩軒/綜合報導

氣候變遷導致全球暖化，異常高溫頻傳，法國阿爾卑斯山的滑雪勝地桑比鎮（La Sambuy）面臨缺雪困境，由於雪量不夠導致滑雪季縮短，難以保持營運，小鎮只能宣布滑雪場永久關閉，將纜車和其他雪上運動設施拆除。

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綜合外媒報導，桑比鎮的鎮長達萊克斯（Jacques Dalex）表示，以前鎮上每年從12月到3月幾乎都會下雪，然而，去年冬天只下了4個禮拜的雪，且雪量也不多，滑雪道上很快就出現了石頭和岩塊。

達萊克斯指出，由於雪量不足，滑雪場能開放的時間縮短至不到5週，但要維持滑雪場的升降梯運行，每年就需要花費8萬歐元，過短的滑雪季導致度假村在經濟上難以為繼，一年虧損約50萬歐元、約新台幣1711萬元，只能選擇熄燈停業，將纜車等雪上運動設施拆除。

在法國阿爾卑斯山，滑雪纜車被拆除已成為越來越常見的景象，桑比鎮絕對不會是最後一個關閉的滑雪勝地。根據科學期刊《自然氣候變遷》發表的研究報告，歐洲91％的滑雪勝地受到氣候變遷威脅，尤其是海拔低於1700公尺的度假村，隨著全球暖化，降雪量與積雪都將面臨短缺。

而那些高海拔的滑雪勝地也並非高枕無憂，因為從整個滑雪產業鏈來看，海拔較低的滑雪場所通常是新手和家庭滑雪客的首選，隨著低海拔滑雪場所退出，高海拔的滑雪場所要吸納新手與家庭客，也必須投資在新的基礎設備上。且海拔較低的滑雪場所難以為繼後，依賴滑雪場獲取收入的工人和周邊產業都會受到衝擊，整個滑雪季經濟因此改變，阿爾卑斯山的冬季旅遊業恐將面臨困境。

達萊克斯表示，桑比鎮的故事說明全球暖化顯然是現在進行式，而且情況比科學家預期的更為嚴重。滑雪產業的困局，也折射出全球面臨氣候危機的不祥警訊。

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