法國滑雪勝地「無雪可滑」！無奈永久關閉　全球異常高溫又一警訊

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達萊克斯指出，由於雪量不足，滑雪場能開放的時間縮短至不到5週，但要維持滑雪場的升降梯運行，每年就需要花費8萬歐元，過短的滑雪季導致度假村在經濟上難以為繼，一年虧損約50萬歐元、約新台幣1711萬元，只能選擇熄燈停業，將纜車等雪上運動設施拆除。
在法國阿爾卑斯山，滑雪纜車被拆除已成為越來越常見的景象，桑比鎮絕對不會是最後一個關閉的滑雪勝地。根據科學期刊《自然氣候變遷》發表的研究報告，歐洲91％的滑雪勝地受到氣候變遷威脅，尤其是海拔低於1700公尺的度假村，隨著全球暖化，降雪量與積雪都將面臨短缺。
而那些高海拔的滑雪勝地也並非高枕無憂，因為從整個滑雪產業鏈來看，海拔較低的滑雪場所通常是新手和家庭滑雪客的首選，隨著低海拔滑雪場所退出，高海拔的滑雪場所要吸納新手與家庭客，也必須投資在新的基礎設備上。且海拔較低的滑雪場所難以為繼後，依賴滑雪場獲取收入的工人和周邊產業都會受到衝擊，整個滑雪季經濟因此改變，阿爾卑斯山的冬季旅遊業恐將面臨困境。
達萊克斯表示，桑比鎮的故事說明全球暖化顯然是現在進行式，而且情況比科學家預期的更為嚴重。滑雪產業的困局，也折射出全球面臨氣候危機的不祥警訊。