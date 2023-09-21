名家論壇》錢震宇／愧對農為國本的陳吉仲

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農業部下令要業者造假標示，被抓包之後，才偷偷在粉專道歉，說這是「督導不周」，把過錯通通推給業者，農業部官網連發新聞稿都沒有，「大街上害業者違法、讓民眾吃到混蛋，結果跑去小巷裡說督導不周，但業者該罰就要罰」。如此陷人於罪的政府官員真的太可惡。
「有什麼樣的部長，就有什麼樣的官員」。在進口巴西蛋事件上，陳吉仲的危機處理模式爛到極點，先說外界不實批評傷害台灣農業，又說是為了抑制黑市蛋價，稱進口蛋是最好政策，之後出現一堆亂象，他忙著解釋之餘，始終無法交代相關進口流程及報價規定，更說不清楚日期及流向。
陳吉仲真的沒有疏失嗎？我們就來挑出他的錯誤吧！
農業部放任進口雞蛋違規出現在市面上。根據農業部今年7月1日的新聞稿，明確表示，「進口雞蛋主要供應加工蛋原料使用調度，不會流入超市、超商、量販等消費通路」，所以依照規定進口蛋是不能出現在市面上的；結果進口蛋不僅到了超市、超商、流入早餐店，連營養午餐業者也用到。
然而農業部偷偷轉彎，又讓雞蛋在市面上流通。9月2日的新聞稿說「進口雞蛋調度給洗選業者洗選包裝分級後，供應超市、超商、量販店等通路以牌價販售」。所以進口蛋目的到底是提供加工蛋原料調度？還是提供消費者平價蛋？
沒想到，到了9月16日，農業部又改口！
農業部說，「進口蛋會給洗選業者、加工業者和代工業者，其中洗選業者洗選後會以殼蛋方式上架各通路販售；加工業者則是將進口雞蛋加工成液蛋、水煮蛋、滷蛋等方式販售；其他則是由畜產會請代工業者加工後轉為畜產會的庫存」。這下好了，進口蛋全面攻陷台灣，馬來西亞、菲律賓、泰國、澳洲、巴西、土耳其、美國的蛋，全都吃下肚，有沒有過期？根本無從所悉。
農業部更大的問題是，從頭到尾都知道液蛋產地認定的標準及權責。早在108年5月24日，立法院就要求衛福部針對「雞蛋溯源問題」提出書面報告，當時行政院食安辦公室就開過「雞蛋及液蛋之衛生管理規範及其運輸流通研商會議」，訂出規範；
當時決議就是，「畜牧場、洗選、逐顆噴印及集貨階段由農委會依畜牧、農產品生產及驗證法規管理，液蛋製造及運輸，販賣業者則由食藥署依據食安法管理」。所以產地標示，是農業部的責任，所以今天回頭講什麼督導不周、實質轉型，其實都是卸責的說法。
強烈建議液蛋業者若被開罰，可以申請國賠，並要求陳吉仲說明。因為有亂七八糟的政策跟前後不一的官員，才讓業者無所適從，毫無章法，上級單位怎麼說它們就怎麼做，「這次因為超思被揪出問題，才讓整件事情曝光」，不知道之前到底有多少荒謬的農業政策被這些官員亂搞。
除了補貼，還是補貼，到下台前還在嘴硬。陳吉仲壞了台灣的農業永續，現在拍拍屁股又要去誤人子弟，真的是『「仲」矢之的』。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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