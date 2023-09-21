旱溪排水日新橋上游治理　地方：不要拿生命財產開玩笑

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旱溪排水「大康橋計劃」日新橋至六順橋河段治理工程，三河局完成規劃，29日於大里日新里活動中心舉辨說明會，河道用地範圍30公尺寬，其中日新橋-日新路段縮減為15公尺，至於吉善橋至六順橋段則保留為自然生態保護區。
此舉引發300多位地主連署陳情反對縮減，說明會大舉動員出席，將活動中心場地擠爆，同時在場外四處懸掛抗議布條，警方派員到場警戒，議員李天生、里長顏子、黃春海、莊錦聰及各級民代助理關心出席。
主辨單表示，經學者專家評估水文水理後，認為「日新橋-日新路」段，已有福大路可以使用，只需要單邊徵收用地即可，因而縮減為15公尺，其餘上下游河段則是開闢雙向水防道路，加上中間河道，因而規劃工程用地範圍30公尺。
議員李天生批評，該處河道早在98年大里都計劃中就已經劃定為30公尺，不該任意更改，損害地主們權益，同時將破壞日新河濱公園，影響鄉親休閒遊憇，此外，中段河道減縮，在如此劇變的極端氣侯中，未來將造成河水堵塞、溢流、沖刷等災情，要求依原規劃維持30公尺。
里長們抱怨，都市計劃規劃4、50年，長期拖延沒有徵收，希望早日推動治理計劃，「不要再騙了」；日新里長顏子並要求，比照下游大明里河道寬度30公尺施工，不要「大小眼差這麼多」；祥興里長黃春海對規劃自然生態保護區提出看法，怕響環境清潔和住戶健康；立委何欣純服務處則要求興建親子休閒廊道提供鄉親休閒使用。
地主徐文志反映，和其他地區比較，日新、祥興一帶發展落後，地價低廉，淪為次等國民，希望儘速推動治理計劃，帶動地方發展，而且要求維持30公尺寬，否則大家不能接受，拒絕配合。