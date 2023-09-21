藍正龍談復合周幼婷「曖昧給答案」 道歉私事害電影失焦
▲藍正龍出席電影《成功補習班》首映會，談復合周幼婷「曖昧給答案」，道歉私事害電影宣傳失焦。（圖／記者鄭孟晃攝影）
記者黃雅琪／台北報導
｜ 2023-09-21 19:13:23 2023-09-21 19:23:26
電影《成功補習班》導演藍正龍，今（21）日帶領演員群詹懷雲、邱以太、巫建和、侯彥西、林奕嵐、陳柏霖、謝欣穎出席首映會，藍正龍日前受訪表示，離婚的感覺超級痛，但依舊愛著前妻周幼婷；今日被問是否有復合機會？藍正龍誠懇的說：「不要去給自己未知的答案，never say never，未來本來就是有任何可能性，說太多我都覺得不好意思，因為幼婷也需要空間，我是會幫小朋友和對方想，怎麼來宣傳電影會換到這個方向去。」他很愧疚道歉私事影響到電影宣傳，希望大家不要失焦。
謝欣穎在片中飾演巫建和長大後的「跨性別角色」，她笑說自己看回放時還嚇到：「可能我在詮釋角色時，回話比較直接、講話會很兇，但是臉還是有女性美，我當下真的覺得我好像一位跨性別者，連我自己都有點嚇到。」巫建和說自己原本是運動員，這回扮女裝刻意瘦了6公斤：「定裝時肌肉炸開！」他為了角色每天吃健康餐，但導演藍正龍常常忘記這件事，一直問他要不要吃臭豆腐。 ▲藍正龍（左起）、陳柏霖、謝欣穎出席電影《成功補習班》首映會。（圖／記者鄭孟晃攝影） 電影即將在明日上映，提到票房壓力藍正龍坦言：「倒也還好，還是很開心，畢竟它是一個很溫暖的電影！大家看完之後，可以拉近人跟人之間的距離，畢竟它還是一個滿單純去形容『愛』這個字的電影。」下週適逢教師節9月28日，本片為藍正龍獻給恩師陳俊志之作：「本來這部片就是要送給他，對我而言每天都是9月28日。」票房公約的部分，達到3千萬會曝光詹懷雲和邱以太喇舌影片、5千萬則現場喇舌，票房破億的話藍正龍願意與老友程翔本人喇舌。 ▲謝欣穎（左）在電影《成功補習班》中，飾演巫建和長大後的「跨性別角色」。（圖／記者鄭孟晃攝影） 提到下一部電影作品，藍正龍直言：「其實我第三部的初稿已經寫完，我還是會想講親情的事情！」他認為現在年紀已經到了中年男子階段：「上有老、下有小，背負著齒輪乘載著社會的模式，會面臨到雙方都需要照顧的事情，真的是蠟燭兩頭燒。他會有很多快樂，也會有很多害怕失去的東西。」藍正龍也不排斥自己主演，一切都要與投資方討論。電影《成功補習班》9月22日上映。 ▲電影《成功補習班》首映會，全體主創們舉起筷子，夾起象徵「成功」的泡麵，預祝票房順利大賣。（圖／記者鄭孟晃攝影）