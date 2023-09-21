湖口營區開放全兵力預演！「鯊魚嘴」彩繪阿帕契直升機首亮相
陸軍新竹湖口營區將於9月24日開放，今（21）日舉行全兵力預演，除憲兵快反連新購入的「印地安挑戰者」重型機車亮相外，日前引起軍事迷爭論的「虎斑鯊魚嘴」塗裝阿帕契AH-64E攻擊直昇機，也首度正式亮相。
記者呂炯昌／台北報導
湖口營區開放全兵力預演由陸軍副司令楊基榮主持，陸軍航特部指揮官張台松中將也到場觀賞。陸軍司令部表示，本次營區開放以「迷彩總動員、全民挺國防」為主題，活動區分靜態裝備陳展及動態操演。靜態裝備陳展包括AH-64E阿帕契直升機、CM33雲豹甲車、M109A5自走砲車，以及雷霆2000火箭車等多項武器裝備，現場還設有國軍人才招募、軍事體驗、社團成果展及園遊會等攤位。
今日動態操演包括三軍娃娃、三軍樂儀隊、陸軍專校戰鼓隊及原住民舞蹈表演外，並安排空軍幻象2000戰機衝場、憲兵快反連「印地安挑戰者」重型機車展演、特指部戰技操演、陸航空中分列式、阿帕契戰力展示及地空整體作戰演練等項目。
陸軍航特部首度進行2架AH-64E阿帕契攻擊直升機彩繪機參演，但是「虎斑鯊魚嘴」塗裝傳引發國防部高層反對，原本以「不符作戰實需求」為由，打算取消陳展，但最後態度轉彎，國防部長邱國正在全盤了解後裁示，改以降低機首白牙透明度，符合低視度後展出。