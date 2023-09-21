特企／陽獅集團發表「AIROI 」領航AI時代　解鎖品牌成長

特企／Alto iPhone 15皮革手機殼　展現義式質感美學

▲Alto深受義式生活美學的啟發，並將其融入每一個細節，代表了我們對質量、設計和品味的不懈追求。（圖／品牌提供）
▲Alto深受義式生活美學的啟發，並將其融入每一個細節，代表了我們對質量、設計和品味的不懈追求。（圖／品牌提供）

本報訊

Alto於2011年成立於台北，以打造美麗的Apple專屬配件出發，強調皮革本身的簡約之美，選擇歷經時間與使用能展現獨特色澤的「義大利苯染皮革」與「珍貴的手工技藝」，讓消費者在使用冰冷的科技產品同時能感受到皮革獨特的手感溫度。

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Alto深受義式生活美學的啟發，並將其融入每一個細節，代表了我們對質量、設計和品味的不懈追求，也是我們對簡單生活和時尚風格的熱愛的體現，而義式美學一直以來都代表著精緻、優雅和融入生活的藝術。而儘管時尚風格是Alto皮革手機殼的最大亮點，但它同樣提供了卓越的保護，高於螢幕及鏡頭框的設計；5ft / 1.5m 的軍規防摔規格，完整保護日常摔落，不讓心愛的手機輕易留下傷痕。

因應市場日漸旺盛的 MagSafe 需求，Alto 推出 Clop 磁吸功能款式，以兼容 MagSafe 技術，實現更快捷的無線充電體驗。而這次 Clop 磁吸皮革手機殼將推出五色：經典的渡鴉黑、俏皮的焦糖棕、低調的森林綠、溫柔的礫石灰，以及新色迷霧粉，都讓你的 iPhone 15 更加百搭且滿足各種風格需求。

Metro手機殼對你來說不僅僅是一個時尚配件，更具有卓越的實用性，方便存放信用卡或悠遊卡，在現今刷卡支付盛行的年代，單張放置、不需取出即可快速感應，不必再大包小包的翻找，讓日常更加方便且大大降低遺失風險，時常需要搭乘大眾運輸、出門經常只需要攜帶一張信用卡的朋友非常實用。

Alto為 iPhone 15 系列專屬打造 2 款不同款式皮革手機殼，誠摯歡迎消費者為 iPhone 15 選一件時尚皮衣！這次特別將產品縮減為兩個款式，精準將目標客群鎖定在 #MagSaf使用需求 及 #插卡需求，再因應不同情境，可選擇加購手機減壓掛繩。掛繩材質是採用美國生產的傘繩，具高度彈性與耐用性，不易吸水且減少發霉，可調節掛繩長度 54-84 cm，隨時切換穿戴模式，選擇頸掛、斜揹、腕帶！

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