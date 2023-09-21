金鐘58／《飢餓遊戲》主持睽違5年再入圍 孫協志被恭喜一頭霧水
孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮主持的中視《飢餓遊戲》入圍第58屆金鐘「益智及實境節目主持人獎」。日前《飢餓遊戲》到台南錄影，主持群收工後開直播，感謝粉絲一路支持。孫協志坦言，公佈當天他不在台灣，也沒有特別關注，直到經紀人傳訊息問他「入圍感想」，他依舊一頭霧水，笑說：「我不知道啊，我連什麼時候公佈入圍都不知道。」暌違5年再次入圍，孫協志表示：「不管結果怎麼樣，入圍對我們來說就是很好的能量。」
記者黃盈容/綜合報導
許孟哲則透露，當時在家整理衛浴用品，沒有看新聞，當朋友傳來「恭喜」，他還回傳「恭喜」，對方才跟他說有入圍金鐘。王仁甫認為主持外景節目，就是做自己、開心玩，這2年有蔡黃汝和峮峮加入，也讓節目激出更多歡樂氣息和火花。直播過程，5位主持也不忘催票，要大家上網進行「節目人氣獎」投票。
本週節目一行人到宜蘭國立傳統藝術中心出外景，藝人們為了求勝，紛紛丟開偶包，李明川甚至玩到跌倒，蔡黃汝則是頭髮一直被扯斷，孫協志賣力用臉滾球，滾到頭暈氣到怒喊：「這個遊戲有夠蠢的！」最後還吃暈船藥才能繼續錄影。製作單位還設計遊戲，要藝人戴著馬尾假髮，先跪在地上轉10圈，還要邊喊「冤枉啊」，接著站起後用馬尾甩中拋上空中的指定物，遊戲難度極高，沒想到意外激發峮峮的綜藝魂，戴上假髮的她相當逗趣，連蔡黃汝都驚呼「很少看到峮峮弄長髮」。