唐綺陽公布「長不大星座」！牡羊才第2名　認證冠軍：真的是屁孩

金鐘58／《飢餓遊戲》主持睽違5年再入圍　孫協志被恭喜一頭霧水

▲王仁甫（左起）、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志主持的中視《飢餓遊戲》入圍第58屆金鐘「益智及實境節目主持人獎」。（圖／中視提供）
▲王仁甫（左起）、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志主持的中視《飢餓遊戲》入圍第58屆金鐘「益智及實境節目主持人獎」。（圖／中視提供）

記者黃盈容/綜合報導

孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮主持的中視《飢餓遊戲》入圍第58屆金鐘「益智及實境節目主持人獎」。日前《飢餓遊戲》到台南錄影，主持群收工後開直播，感謝粉絲一路支持。孫協志坦言，公佈當天他不在台灣，也沒有特別關注，直到經紀人傳訊息問他「入圍感想」，他依舊一頭霧水，笑說：「我不知道啊，我連什麼時候公佈入圍都不知道。」暌違5年再次入圍，孫協志表示：「不管結果怎麼樣，入圍對我們來說就是很好的能量。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲孫協志不知公佈入圍名單，被恭喜依舊一頭霧水。（圖／中視提供）
▲孫協志不知公佈入圍名單，被恭喜依舊一頭霧水。（圖／中視提供）
許孟哲則透露，當時在家整理衛浴用品，沒有看新聞，當朋友傳來「恭喜」，他還回傳「恭喜」，對方才跟他說有入圍金鐘。王仁甫認為主持外景節目，就是做自己、開心玩，這2年有蔡黃汝和峮峮加入，也讓節目激出更多歡樂氣息和火花。直播過程，5位主持也不忘催票，要大家上網進行「節目人氣獎」投票。


▲蔡黃汝(左起)、劉心語、峮峮、王仁甫到宜蘭外景，滿身是汗。(圖／中視提供)
▲蔡黃汝(左起)、劉心語、峮峮、王仁甫到宜蘭外景，滿身是汗。(圖／中視提供)
本週節目一行人到宜蘭國立傳統藝術中心出外景，藝人們為了求勝，紛紛丟開偶包，李明川甚至玩到跌倒，蔡黃汝則是頭髮一直被扯斷，孫協志賣力用臉滾球，滾到頭暈氣到怒喊：「這個遊戲有夠蠢的！」最後還吃暈船藥才能繼續錄影。製作單位還設計遊戲，要藝人戴著馬尾假髮，先跪在地上轉10圈，還要邊喊「冤枉啊」，接著站起後用馬尾甩中拋上空中的指定物，遊戲難度極高，沒想到意外激發峮峮的綜藝魂，戴上假髮的她相當逗趣，連蔡黃汝都驚呼「很少看到峮峮弄長髮」。

更多「金鐘58入圍揭曉」相關新聞。

蔡黃汝堅持玩水「穿襪不露腳趾」！孫協志一聽：難怪是女神

孫協志被前經紀人背叛！「欠錢借高利貸」鬧上法院心寒決裂

峮峮病假！孫協志暈吐送急診「節目5缺2」　王仁甫笑稱：去蕪存菁

金鐘58／《小姐不熙娣》未入圍　粉絲1句話小S：我會努力做下去

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞