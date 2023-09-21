政策隔空交火！賴清德柯文哲長照政策、住宿機構補助一次看

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在「長照」方面，賴清德推動「長照3.0」，目標打造樂齡幸福社會，並拋出「強化重度失能者照顧，優化住宿式服務機構」、「照顧不離職，照顧有喘息」、「提高長照使用涵蓋率，加強照顧服務功能」、「打造居家、社區、機構、醫療、社福的一體式服務」等四項原則。
賴清德提到，主張住宿式服務機構使用者補助方案，未來將持續提高至每月最高新台幣1萬5000元，1年最高18萬元；此外，會改善巴氏量表、持續擴大基層關懷據點的服務量能，在強化社區服務據點的功能等。
柯文哲則舉行「長照不苦，我們一起顧」長照政策發表會，喊出「明仔載欸服務，今仔日攢遍遍」口號，主張成立中央長照保險局、專責長照保險業務，住宿型機構補助應依照失能等級、物價調整評估補助最高增加至3倍，並提供家庭照顧者現金補助、喘息服務。
柯文哲提到，長照支出應擴增至2300億元，達到GDP占比1%；2300億元中，政府負擔4成、企業3成、民眾3成，其中民眾負擔比照健保部分負擔概念，費用約為個人健保支出的1/4到1/5。
對於柯陣營日前批評「長照2.0」預算不夠、照顧不足等，賴清德受訪時直言，比較前總統馬英九跟總統蔡英文成果，其實一目了然，若還有人要批評目前長照制度，「那就讓他批評，工作讓我來做！」
柯文哲則被媒體問到，賴清德稱民進黨政府的長照2.0政策已經比馬政府時期的預算提高、據點也增加，柯諷刺，本來考20分，經過努力考40分，就跟全世界炫耀有多厲害，但其實有人考80分，「如果認為從20分進步到40分就非常滿意，那你們就回到歷史去吧！」
至於賴主張住宿式服務機構補助到1萬5000元，柯主張每月最高到3萬元。柯文哲直言，賴一定沒講錢從哪來，因為他不敢開辦長照保險，一定是想方設法擴大政府的負擔部分。