天氣預報／明起東北風亂一整週！北台灣降溫 中秋連假降雨機率增
明（22）日天氣將有些微變化，中央氣象署預報員陳姵安指出，由於明日台灣風向改為微弱東北風，因此北台灣地區的白天高溫會略降攝氏1至2度，且基隆北海岸、東北部、大台北東側全天都有局部短暫陣雨的機率，預計東北風環境會維持一週，下週二（9月26日）起水氣會增多，一直到中秋連假，最新天氣預報顯示降雨機率增加。
記者張志浩/綜合報導
氣象署預報員陳姵安說明，明日清晨開始，受到東北風影響，台灣東半部、基隆北海岸、大台北地區及馬祖有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後中南部地區及其他各山區有局部短暫雷陣雨。明日北部沿海空曠地區、恆春半島及金門、馬祖易有較強陣風。各地氣溫部分，北部攝氏25至34度、中部攝氏24至34度、南部攝氏25至33度、花東攝氏25至31度。
陳姵安表示，下週二開始，除了東北風持續影響外，水氣也會明顯增多，屆時北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部仍是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中秋連假天氣也可能連帶受到影響，在低壓帶發展完成後，水氣增加也會讓各地降雨機率提高。
此外，針對菲律賓東方海面上的低壓帶發展，陳姵安提及，目前低壓帶內的勢力暫無整合，真的要有熱帶系統發展要等到本週末過後才較能觀察，雖然不排除會有熱帶性低氣壓或颱風生成的可能，但機率較低，氣象署將持續觀測，請民眾留意最新天氣資訊。