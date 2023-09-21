壽山高中與壽山巖觀音寺強強聯手 共同打造全國首款宮廟文創桌遊
壽山巖觀音寺是桃園最有歷史及代表性的宮廟之一，結合壽山高中學子的創意設計桌遊，透過「強強聯手」，所推出的全國首款宮廟文創桌遊，帶動年輕人與長輩的互動，也讓他們更瞭解宮廟文化。桃園市長張善政今（21）日上午前往壽山巖觀音寺，出席「青銀共樂 探索龜山DNA 嶺頂參拜文創桌遊發表記者會」時表示，《嶺頂參拜 壽山巖觀音賜福》桌遊是由壽山高中的同學所設計，以到訪壽山巖觀音寺嶺頂參拜的過程為主題，是彰顯傳統文化非常好的教育與傳播工具，期盼藉此讓年輕人透過桌遊更瞭解廟宇文化，也期待邀請長者一同青銀共樂、傳承地方文化。
記者李春台／桃園報導
張善政指出，宮廟文化在台灣發展幾百年的歷史中扮演非常重要的角色，但學校教材對於宮廟文化較少琢磨。以桃園而言，壽山巖觀音寺是桃園歷史最悠久的宮廟之一，也是許多鄉親的信仰中心，並幾乎見證了桃園宮廟文化的發展過程，更是宮廟桌遊的首選主題，市府希望年輕一輩能更瞭解壽山巖觀音寺280年的發展脈絡，因此積極促成此款桌遊的誕生，讓年輕一輩更瞭解桃園的宮廟文化，相信在玩過桌遊後，將對壽山巖觀音寺及桃園宮廟文化有更深刻的瞭解，進而體會傳統文化的淵遠流長與得之不易。
張善政說明，壽山高中在去（111）年才榮獲德國紅點設計獎，同學發揮創意與才華，共同推出全國首款宮廟文創桌遊，透過「強強聯手」一定可以讓年輕朋友更瞭解壽山巖觀音寺。同時，長輩多年來生活在壽山巖觀音寺周邊，對其最有感情，與年輕人一起玩桌遊時，也能透過交流，讓年輕人更瞭解壽山巖觀音寺的歷史，這種寓教於樂的方式是傳遞地方文化最有效的方法。
龜山區公所表示，《嶺頂參拜 壽山巖觀音賜福》已獲得國內2項獎項肯定，設計靈感源自壽山巖觀音寺的祭祀圈，希望連結年輕世代和銀髮族之間的橋梁，其不僅是娛樂桌遊，更是文化載體，傳承著龜山的記憶和故事。同時，除了桌遊的設計融合當地DNA，結合壽山巖觀音寺280 週年建醮活動等，也期盼藉由舉辦桌遊發表會推廣傳統藝術和文化，並傳遞給學校和社區，讓青銀間擁有更多的對話機會，將廟宇文化代代傳承。