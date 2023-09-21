高雄藍營告發陳吉仲、林聰賢圖利　驚爆專案進口雞蛋去年早開始

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莊為傑說，過去有民代質疑，超思一家小公司為什麼可以進口上千萬顆的雞蛋，農業部則發布超思進口日本雞蛋的檢疫證明書，代表超思有「進口實績」，莊為傑質疑所以可以合理懷疑這是去年中央畜產會透過預算補助給超思，讓超思有「進口實績」，再來負責今年的巴西進口蛋嗎？
莊為傑進一步指出，現在高雄冷鏈倉儲中充斥著待報銷的雞蛋，而依據畜產會決算書中，去年突然出現一個蛋品產銷冷鏈設備輔導計畫，對比109、110年完全沒有這樣的計畫，令人質疑這些冷鏈設備輔導計畫有哪些廠商受到補助？政府應該要講清楚說明白。
立委候選人、市議員陳美雅表示，現在最令人擔心的是校園營養午餐的問題健康，陳美雅說新北市衛生局查出發現有許多進口蛋混用國產蛋成為液蛋，質疑農業部與食藥署怎麼會放任這樣的問題出現，食藥署有沒有徹查？陳美雅也怒轟，人民最重要的食安問題，帶頭欺瞞的竟然是農業部與食藥署，讓人質疑原來最大的詐騙集團是政府？
立委參選人李明璇怒批，政府帶頭說謊、帶頭當壞蛋，謀財又害命，李明璇指出陳吉仲當初說緊急專案進口需要有進口雞蛋的實績，而依照農業部發布之圖卡，超思有從日本進口雞蛋的「實績」，李明璇再調出畜產會決算書內容，發現去年從日本進口了192櫃的雞蛋。李明璇怒批畜產會出來說清楚，這192櫃是不是超思進口的雞蛋？緊急進口專案難道是為了超思而設立嗎？
李明璇指出去年9月才成立的公司，這麼剛好直接搭上「缺蛋順風車」，可以進口日本雞蛋，然後到今年又搭上進口蛋專案，再接手進口巴西蛋，她質疑，去年的進口拿來當今年實績，難道這是農業部和畜產會聯手騙人民嗎？日本蛋有沒有洗產地的問題？
立委參選人陳若翠則痛批政府由上到下都在掩護超思，農業部、食藥署及畜產會一個謊又編一個謊，身為總統的蔡英文和行政院長陳建仁到現在都還放任進口蛋的問題繼續荒腔走板，也沒有向人民針對食安問題而道歉，呼籲檢調勿枉勿縱，不能沒有說清楚，就讓他們溜之大吉。