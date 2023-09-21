特企／大型PvP團戰動作遊戲《Warhaven》!全球搶先體驗

《Warhaven》是一款大型PvP團戰遊戲，在長劍與槍等冷兵器的中世紀奇幻世界「海洛斯」中進行12對12的戰鬥。玩家可以享受近戰搏鬥的激烈與爽快的打擊感，甚至可以化身為擁有超凡力量的不朽者。
在這次的搶先體驗活動中，玩家有機會選擇自6種獨特的士兵和4種英雄角色，搭配各種武器，根據不同的戰場和模式，可以形成多達13種不同的組合。除了6月試玩版已經推出的各種戰場和模式，官方表示還新增了「華羅」戰場以及護送戰和進攻戰等遊戲內容。除此之外，也引進了兩種新的6對6遊戲模式：「隊伍死亡對決」是一個規則簡單、節奏快速的模式，以擊殺數量來決定勝負；「爭霸戰」則是一個奪旗型態的模式，其中玩家的目標是將位於地圖中央的神石成功搬回基地以積累分數。這些新增的遊戲元素無疑為遊戲帶來了更多層次的樂趣。
同時， 除了各種增強策略性的樂趣之外，還加入了聖物、特性系統等各種要素。遊戲還進行了多項改進，包括地形透明度的優化、聚光燈攝影機視角的調整，以及規格的最佳化。
現在為慶祝《Warhaven》開放搶先體驗，官方準備了各種活動。在10月5日之前只要完成10場隊伍死亡對決的玩家，將從中透過抽獎選出2,000名發送Steam禮物卡，再抽選10名將比賽場景上傳到個人社群並加上標籤的玩家，將會獲得官方提供的《Warhaven》禮品盒。遊戲內還有三大活動，包括每日登入、菜鳥戰士登場和好友邀請等多項特別企劃，期待玩家積極參與活動拿好禮。
此外，我們還將在Twitch上舉辦掉寶活動。透過連結您的Nexon帳號並觀看《Warhaven》實況來獲得「福利硬幣」，硬幣可以在商店中兌換簡介卡道具與世界通行證獎勵。
《Warhaven》開發總監 Lee Eun-seok表示： 「團隊為了打造一款能夠長期受到喜愛和享受的遊戲將竭盡全力並更加努力。我們期待玩家們對即將登場的全新戰場《Warhaven》能持續給予興趣和支持。
《Warhaven》搶先體驗開始後，也正加速 PlayStation 和 Xbox Series X/S 等遊戲機平台的擴充作業。
更多《Warhaven》的詳細資訊可以在官方網站中進行確認。
我是廣告 請繼續往下閱讀