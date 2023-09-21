中秋、國慶「易壅塞省道」搶先看！88條國道客運祭優惠

我是廣告 請繼續往下閱讀
為鼓勵民眾於中秋及國慶連假期間少開車多搭乘公共運輸，避免塞車之苦，公路局自中秋連假前一日9月28日0時起至10月1日24時止、國慶連假前一日10月6日0時起至10月10日24時止推出多項全國性國道（公路）客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇，包含88條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價、搭乘高鐵、臺鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。
公路局另分別於9月29日0時起至10月1日24時止、10月7日0時起至10月10日24時止針對東部地區推出兩項地區限定優惠措施，第一項為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠（租汽車者折抵200元、租機車者折抵100元）；第二項為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，以上兩優惠須擇一使用。
公路交通部分，公路局預估中秋節及國慶日連續假期車潮將分別自9月28日下午及10月6日下午起陸續出現；中秋節連續假期觀光旅遊車潮將於9月29日至10月1日於各大風景旅遊熱點湧現，國慶日連續假期觀光旅遊車潮將於10月7日至10月10日湧現；中秋節及國慶日連續假期返回工作地車潮預計分別於9月30日下午及10月9日下午開始陸續出現。
公路局預測，省道易壅塞路段，包含地區的主要幹道（如：台9線蘇花路廊及南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段等）、銜接高速公路路段（如：台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線仁德系統、歸仁交流道及台88線鳳山~五甲路段等）及重要觀光風景地區鄰近路段（如：台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台9甲線新店~烏來路段、台3線大溪及古坑~梅山路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段等)。
為紓緩壅塞路況，公路局依各路段連續假期的交通特性規劃疏運措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車通行管制及省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。
另外配合高速公路局預估11處國道易壅塞路段也已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，公路局建議，用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，路程中請隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。