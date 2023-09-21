特企／《彈彈堂 Origin》秋季改版 中秋賞月大彈圓
彈射手機遊戲《彈彈堂 Origin》代理商 VNGGames 維技遊戲今（21）日迎來秋季首度改版內容 – 中秋賞月大彈圓。在中秋如此重要的節日一定要和彈友們齊聚一堂放天燈，團圓賞月還有加碼烤肉連線活動，全員同樂迎接這個暖心秋日吧！
滿滿人情味又充滿濃郁烤肉飄香的中秋節來啦！彈友們在主介面就可以直達賞月大平台，一起組隊放天燈！天燈活動是由系統跨服匹配，分為雙人組隊匹配和單人撮合匹配模式，彈友們將扮演天燈守護者，要護送村民們的天燈，讓天燈順利升空！戰鬥共有20回合，成功護送指定天燈數量即為獲勝。完成天燈副本活動，還有機會獲得月餅獎勵，好玩好吃又好拿！
中秋活動當然少不了經典的猜燈謎啦！小雞這次設置了幾道趣味燈謎要考考各位聰明的彈友們，活動期間每日公布一道題目，彈友們在每日19:00前完成答題，答案正確即可獲得獎勵！猜不到答案的玩家也別氣餒，在世界頻道求助其他彈友們，等待答案公布也可以輸入答案領取獎勵！
小雞期待好久的中秋節絕對少不了香噴噴的烤肉哇！彈友們只要在9/13-9/19活動期間內，於官方社群內分享自己的烤肉食材與彈彈堂畫面合照，並標註#一起烤肉一起連線彈彈堂，數量達 30 則，小雞就會加碼釋出通碼序號送給大家。這麼好康的事情，千萬不要錯過！快快呼朋引伴一起烤肉飄香大串連！
詳細遊戲資訊及玩法以遊戲內為準。