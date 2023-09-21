國光客運「中秋、國慶」35條路線打折 來回省下1杯手搖飲
國光客運今（21）日表示，中秋節連續假期期間（9月28日起至10月2日）及國慶連續假期期間（10月7日起至10月10日）提供中、長程地區及國5路線計35條，為鼓勵民眾連續假期返鄉出遊搭乘公共運輸工具，主管機關循例祭出85折優惠補貼與轉乘優惠措施，單趟省下數十元，如往返程搭乘就可以多買一杯手搖飲或多吃一個漢堡，是連假搭乘公共運輸的小確幸。
記者許若茵／台北報導
國光客運說明，宜蘭地區經營有1877路線（圓山-頭城）、1878路線（圓山-宜蘭）、1879路線（圓山-羅東/南方澳）以及1881路線（圓山-礁溪）等4條路線，皆屬連假疏運優惠範圍。圓山往返羅東的1879線，三排椅原價149元，連假折扣後125元（約84折）；捷運南港展覽館往返宜蘭的1878線，三排椅原價114元，連假折扣後95元（約83折），以國五路線票價最划算。
同時，為使遊客於連續假期間前往宜蘭地區景點更加便利，國光客運分享，配合交通部東部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通及愛金卡等電子票證轉乘當地市公車一段票（或基本里程）免費，除了減少轉乘所需花費金額，還可避免自行開車後飽受塞車之苦及省一筆停車費，搭乘大眾運輸將會是您最好的選擇，不但更優惠、更迅速，還能更便捷。
國光客運提醒，連假預購車票可至國光客運官網、三大超商、KLOOK客路、萬達通APP、全省連線車站自售機及現場櫃台購買。