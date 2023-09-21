美國債衝破33兆美元！美國政府又要關門了？懶人包QA整理一次看懂

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美國聯邦政府的財政年度於每年9月30日結束，意味著國會必須在10月1日之前敲定2024年的預算協議。而目前仍有12項替政府提供資金的撥款法案，尚未獲得國會通過，因此在這最後幾天內，若民主黨、共和黨仍無法取得共識，通過撥款法案，就可能會導致美國聯邦政府關門。
上次美國聯邦政府關門發生在2018年12月22日，當時擔任總統的川普，拒絕簽署不包含美墨邊境築牆的支出法案，因此導致政府關門停擺，直到2019年1月25日才恢復。
然而，美國今年6月才爆發「債務上限（Debt Limit）」危機，兩黨在最後一刻總算達成同意提高債務上限的共識。如果當時債務上限沒有提高，美國政府無法再透過舉債籌措資金，也將造成政府無法正常運作。雖然情況與這次不同，但是難以避免給大眾美國政府怎麼「又要關門」的印象。
所以這次政府關門危機和美債無關？
其實也並非無關，由於美國債務突破33兆美元，有共和黨議員據此要求刪減支出，這也成為了兩黨無法在預算協議上取得共識的原因。因此，某種程度來說，這次的美國聯邦政府關門危機，依然和債務規模有關。
如果真的關門，會帶來什麼影響？
如果情況真的發生，美國聯邦政府將停止大多數政府機構的活動和服務，並要求所有非必要的政府人員休無薪假。雖然等到撥款法案通過，政府恢復運作後，停擺的活動和服務都會重啟，但在這個暫停的過程中，仍會產生永久性的經濟損失。
根據美國國會預算辦公室計算，上次的政府關門，帶來了30億美元的永久損失。但美國國會預算辦公室也坦承，許多間接的影響難以量化，因此真正的損失可能會更嚴重。
安永的首席經濟學家達科（Gregory Daco）認為，若美國聯邦政府關門，每一週都會對美國經濟帶來60億美元的損失，並導致2023年第4季的經濟成長率（GDP）減少0.1個百分點。
美國聯邦政府關門對經濟的影響，與政府關門的期間到底有多長直接相關，上次停擺了35天已經是最高紀錄，多數機構這次預期若政府關門，兩黨應能在兩到三週內取得共識。但穆迪的首席經濟學家桑迪（Mark Zandi）認為，這次停擺可能會打破35天的紀錄，如此一來，就會讓美國經濟付出慘痛代價。
美國國會有機會在最後期限前達成共識嗎？
根據《路透社》報導，由兩黨各32位議員組成的「問題解決小組」，已經同意了一個通過臨時撥款法案的框架，將確保美國聯邦政府能運作到2024年1月11日無虞，但這框架還需要國會整體的支持，鑑於美國國會兩黨分化嚴重，目前還不確定是否能就這框架取得共識。