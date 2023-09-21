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關懷獨居長輩拉近距離　新北台灣LV茄芷袋安心包贈5673位長者

▲新北市推出以長輩早年農村記憶、有「台灣LV包」之稱的茄芷袋安心包，要拉近拜訪獨居長者時的距離。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.21）
▲新北市推出以長輩早年農村記憶、有「台灣LV包」之稱的茄芷袋安心包，要拉近拜訪獨居長者時的距離。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.21）

記者吳嘉億／新北報導

為強化獨居長輩的關懷訪視，新北市政府今（21）日推出以長輩早年的農村記憶、有「台灣LV包」之稱的茄芷袋安心包，內裝各式民生用品及住宅警報器、緊急關懷聯絡人貼紙等緊急聯絡小物，讓新北市轄內的5673位獨居長輩，能夠在長照單位或里鄰長、佈老志工等夥伴關懷訪視時有個伴手禮，拉近與獨居長輩距離，進而輸送服務資源，多一分關懷、多一分安心。

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新北市副市長劉和然表示，新北市年滿65歲的長輩到8月底已突破71萬大關，佔全市人口17.63％，每個月還以3~4千人的速度成長，市府秉持新北市長侯友宜常說「施政不能遺忘任何一個人」來勉勵團隊，這次也再推出「關懷獨居長輩安心包」，化被動為主動進場關懷。

劉和然說到，安心包裡有調理包、八寶粥、燕麥飲、保久乳、輕食粥、燕麥片等食品及沐浴清潔組；另外也有設計有緊急關懷聯絡人的貼紙及E化QRcode，讓長輩有需要可以快速聯絡，訪視人員也能智慧化紀錄長輩狀況，更重要的是鼓勵長輩多走出來，參加銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點等健康促進的課程和活動。

新北市政府社會局長李美珍表示，市府跨局處整合資源服務獨居長輩，透過各局處與29區公所社福平台共同關懷，還有民間單位一起投入服務，大家逗陣來關懷獨居長者，共同守護。

▲新北市推出以長輩早年農村記憶、有「台灣LV包」之稱的茄芷袋安心包，要拉近拜訪獨居長者時的距離。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.21）
▲新北市推出以長輩早年農村記憶、有「台灣LV包」之稱的茄芷袋安心包，要拉近拜訪獨居長者時的距離。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.21）

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