《MOVING異能》第二季動向公開！韓孝周親筆答謝粉絲：我快要死了
Disney+超能力韓劇《MOVING異能》昨（20）日播出大結局，一二代異能者在校園對抗來自北韓的朝鮮異能者，雙方皆身懷絕技，展開連場熱血沸騰的大亂鬥，甚至讓主要的戰鬥場景「旌元高中」幾乎全毀，締造全球網友激烈討論，主演柳承龍引用自己的經典台詞，感性表示「希望能成為大家存在的意義」，韓孝周同樣引用另一句經典台詞「我覺得我快要死了」，以興奮口吻表達對觀眾的感謝。
記者羅凌筠／綜合報導
在最終大結局中，李美賢（韓孝周 飾）、張洙源（柳承龍 飾）、李才滿（金成均 飾）以及「閃電俠」全啟道（車太鉉 飾）都加入戰局，對抗心狠手辣的朝鮮異能者，雙方展開最終決戰，製片團隊更打造驚人的大規模特效場景，讓已看完完結篇的網友直呼過癮，「好久沒看到這麼爽的動作戲！」
劇中張洙源、李才滿聯手對抗朝鮮異能者的隱藏王牌，兩人為了要擊倒對手施展前所未見的超強絕招，劇中「一代異能者」為了保護兒子、女兒，也展現迎來全劇高潮的超強實力，「二代異能者」也成功覺醒，共同對抗強敵。而當幾位主角不停施展怪力、高速以及敏銳五感時，整間學校幾乎全毀，驚人的爆破戲更令人嘆為觀止，一展好萊塢大片的超高畫面水準。
導演朴仁濟感謝觀眾願意在這段時間的陪伴，編劇及原作漫畫家姜草也表示自己非常用心寫完結篇劇本，就是為了不讓粉絲失望。《MOVING異能》製作費約500億韓元（約台幣12億元），對於外界敲碗第二季，導演朴仁濟表示決定權在編劇姜草，「這不是我能控制的，應該先有姜草寫的劇本才能拍。」