特企／Epson推出商用雷射電視　搭配4K影像技術以完善商務會議

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Epson透過創新技術讓用戶一次享有大畫面與高品質影音的會議空間
新品EB-810E／EB-815E採用全新極短焦投影技術，機身只需距離投影牆面9.8公分即能投影出百吋畫面，160吋的大畫面也只僅需距離32.2公分。能夠支援80吋至160吋的大畫面，對於用戶來說擁有很高的彈性。近距離投影出大畫面的同時，極短焦投影技術讓簡報者即使於螢幕正前方也不會影響到投影畫面，更不會造成簡報者被投影機光線直射眼睛的問題。內建4K強化影像技術，使投影畫面解析度達雙倍1080P的超高畫質，並擁有超過2,500,000：1的高對比度，可以呈現高分辨率與細節增強的清晰圖像，提供身臨其境的逼真影像。同時搭載Epson 3LCD投影技術也造就EB-810E／EB-815E擁有5,000流明白色亮度與彩色亮度，在正常的環境光源下依舊能實現高亮度的投影畫面。外觀方面EB-810E／EB-815E分別以白色與黑色的機身呈現，外型設計時尚簡約並於機身左右兩側安裝具有清晰人聲模式的立體聲喇叭，加強人聲範圍。簡單俐落的機身僅12.5公斤，移動方便，並支援Epson Setting Assist App可以有效率的節省校正與設定安裝的時間。高彈性的投影畫面與高品質的影音呈現，非常適合架設於各種環境中並滿足不同應用的使用需求。
全新極短焦商用雷射電視EB-810E／EB-815E商務會議、教育空間、展演活動的最佳好夥伴
經歷過疫情的階段，視訊會議成為新形態的商務會議模式，新品EB-810E／EB-815E支援多項視訊會議專用功能支援，其中包含能夠顯示21:9的寬螢幕、HDMI喚醒、視訊人像清晰顯示、具人聲模式的立體聲喇叭和支援Microsoft Teams Rooms Front Row等多項功能，讓用戶即使無法實體與客戶面對面開會，也能夠有親臨現場的感受。新機在連接介面方面十分多元，除了擁有支援高畫質影像來源與MHL行動裝置連線的HDMI高畫質介面，也支援USB儲存裝置隨插即投的功能，簡報者不再需要電腦，只需透過USB就能輕鬆進行簡報。新機擁有Wi-Fi無線網路功能，能夠輕鬆連接電腦或智慧裝置，也內建Epson iProjection App支援無線投影，隨時隨地即能透過智慧裝置投影畫面；對於作為商務會議、教育空間或是展演活動所使用的設備，產品耐用度與可靠度成為重點，新品EB-810E／EB-815E採用全新雷射光源設計與先進的靜電濾網，提供長達20,000小時的光源壽命支援全年不間斷運行，機構內部採用無機材質的螢光輪與LCD面板，即使面對強光、高溫或是長時間的應用之下，也不會降低投影品質，高耐用度與高可靠性的特色讓用戶在重要簡報期間能順利進行並且有效降低設備的維護成本。欲了解更多極短焦商用雷射電視EB-810E／EB-815E，請造訪Epson官網與我們聯繫