「阮屏東，咱屏東」影片　獲美國高峰創意大獎金獎

屏東縣政府自去年底推出全長6分鐘的年度影片「阮屏東，咱屏東」，這部影片榮獲2023美國高峰創意大獎金獎（2023 SIA Summit Creative Award），再次展現了屏東在國際舞台上的卓越成就，之前還蟬聯2023坎城世界影展最佳廣告獎。縣長周春米對此表示由前縣長潘孟安口吻敘述屏東囝仔為家鄉打拚的心情，觸動了觀眾的心，並承諾繼續與縣府團隊攜手前進，讓屏東成為一個充滿希望的城市。
記者莊全成／屏東報導
周春米指出，屏東近年來在城市治理、全人照顧以及建築美學等方面都有顯著進展，贏得了廣泛的讚譽和多項獎項。然而，這些成就都來之不易，「阮屏東，咱屏東」影片中的核心訊息是「想讓屏東人過更好的生活」，這一初衷不僅是潘前縣長的理念，也是縣府團隊八年來不懈努力的結果。未來，他們將持續努力，為屏東創造更多多元化的可能性。
傳播暨國際事務處表示，這部影片以台語的「咱」字句表達了屏東人對生活的努力和對未來的期望，最後以「阮」向外地人自信地介紹屏東近年來的巨大轉變。影片中的低調感性口白深深觸動了屏東人的心。
傳播處指出，屏東的品牌形象不僅在國內備受關注，也在國際上備受肯定。無論是縣民公園、屏菸1936文化基地、屏東總圖、屏東智慧農業學校「南華微光」、屏東落山風藝術季，還是形象影片《Where？》、《屏東，總是多一度》以及「超級縣政」廣告海報等作品，都在國際知名獎項中脫穎而出，包括德國紅點設計、德國 ICONIC 創新建築設計獎、美國IDA國際設計大獎、美國繆斯設計獎、美國高峰創意大獎、義大利國際設計獎、日本國際觀光影像節等，都見證了屏東的卓越成就。