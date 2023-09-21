教團籲學校營養午餐停用液蛋！教育部：限定國產蛋、混用假冒解約
雞蛋料理是校園營養午餐常見菜色，但最近進口蛋爭議不斷，傳出有工廠將進口蛋與國產蛋混成液蛋，再違法標示為台灣生產，流入校園或課輔班成學童餐點。全國教師工會總聯合會日前呼籲各縣市校園，全面停用「液蛋」，以確保學童健康。教育部今（21）日回應，如廠商有未使用、混充或假冒國產在地的蛋品，請學校跟廠商解約，另外，若有業者被查出不符相關規範，將依法辦理。
記者李琦瑋／台北報導
新北市衛生局日前查獲位於新莊的「福商勝蛋品有限公司」液蛋加工廠，今年6到8月間將進口蛋混入國產蛋，但產地僅標示「台灣」。台北市衛生局證實，查到有團膳業者8月份使用該批商品製作20多家暑期輔導補習班的餐點，約有900名學童已吃下肚；新北市教育局表示，經查學校營養午餐液蛋供應商包含「福商勝」，移請衛生局清查。
加工液蛋廠將混合蛋標示台灣，引發食安疑慮，目前台中市、桃園市、台北市、新北市、基隆市紛紛宣布學校營養午餐暫停使用「液蛋」，一律使用新鮮現打國產蛋，直到市場雞蛋安全穩定為止。
全教總日前也呼籲在相關爭議未釐清之前，各縣市主管機關應主動宣布學校營養午餐暫停使用液蛋，並啟動蛋品來源的專案聯合稽查，以確保各級學校學生午餐食材安全。
教育部今天回應，「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」已明定蛋類應使用國產在地的產品。
教育部認為，液蛋議題的重點在於生產地應標示清楚，並符合保存期限，農業部和衛福部已展開聯合稽查，如有業者被查出不符相關規範，將依法辦理；並強調，若廠商有未使用、混充或假冒國產在地之蛋品，請學校依「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」規定終止契約。