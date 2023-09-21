新北檢警聯手破獲靈骨塔詐欺集團 查扣破億現金及金塊
新北地檢署檢察官指揮新北市警察局中和分局警力，日前到台北市及新北市三重、蘆洲、五股等22處地點，破獲以52歲郭姓女子為首的靈骨塔詐欺集團，拘提17名成員到案，並在公司桌下木櫃內撬開暗櫃查扣到大量現金贓款，全案總計查扣1億3,400多萬元、金塊、外幣、進口名車及不動產15筆等，另扣得手機、電腦、教戰守則等證物，經向新北地院聲請羈押郭女等11人獲准，另5名旗下業務則以10萬元至100萬元不等金額交保，1人飭回，警方持續擴大清查被害人及損失情形。
記者吳嘉億／新北報導
據了解，郭女等人在台北市成立空殼公司，透過管道取得想要購買靈骨塔的人員名單及聯絡方式，再佯稱有買家願意收購靈骨塔，騙被害人購買塔位及殯葬商品，並告知除可節稅外並可再轉賣牟利，經初步清查部分被害人遭詐騙金額超過新臺幣5,500萬元。
中和警分局偵查隊長陳冠宇表示，奉新北地檢署指揮追查靈骨塔買賣詐騙情事，經專案小組長期監控調查下，查知該詐欺集團成立空殼公司，成員間互相扮演假仲介、假買家身分，再以買家要求加購靈骨塔周邊商品才能一併購買塔位為由，持續誆騙被害人購買大額的塔位周邊商品或服務，待被害人無力再支付金錢後，即誆稱買家不願購買塔位，交易失敗，估計先後至少詐騙超過60多人以上。
陳冠宇指出，後續持續擴大清查被害人，共拘提17名集團成員到案，同時查扣不法所得新臺幣1億3,400餘萬元、車輛、金塊、外幣及不動產15筆等，另扣得手機、電腦、教戰守則等證物，全案偵訊後依組織犯罪防制條例及刑法詐欺等罪嫌移請新北地檢署偵辦。