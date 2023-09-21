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毒王劉亞仁遭「大把鈔票砸臉」羞辱　民眾守法院怒吼：拿去監獄用

▲南韓影帝劉亞仁染毒出庭遭抗議，民眾拿大把鈔票砸臉喊著「拿去監獄用」。（圖／翻攝《世界日報》）
▲南韓影帝劉亞仁染毒出庭遭抗議，民眾拿大把鈔票砸臉喊著「拿去監獄用」。（圖／翻攝《世界日報》）

記者羅凌筠／綜合報導

南韓影帝劉亞仁染毒3年，接觸牛奶針、安眠藥、大麻多種毒品，遭控涉嫌違反《毒品管理法》、教唆毀滅證據、協助罪犯逃亡等罪名，今（21）日劉亞仁於首爾中央地方法院出庭，遭民眾丟錢砸臉羞辱：「拿去監獄用。」現場還有人模仿劉亞仁《辣手警探》的名台詞「無語啊」，對他發出噓聲。

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▲劉亞仁現身首爾法院，鈔票滿天飛。（圖／翻攝Channel A）
▲劉亞仁現身首爾法院，鈔票滿天飛。（圖／翻攝Channel A）
劉亞仁面對鏡頭神情淡定：「這段時間一直讓大家擔心，再次表示歉意。今天我會在法庭上誠實回答我能答的所有問題。」對於是否教唆毀滅證據、在美國強迫友人吸食大麻？劉亞仁搖了搖頭，之後待他走出法院，劉亞仁表示：「我如實在法庭上好好陳述。」被問到是否毀滅證據時，他說：「不是事實。」

▲南韓影帝劉亞仁淪落成「4種毒王」，演藝事業毀於一旦，令人不勝唏噓。（圖／翻攝自劉亞仁IG）
▲南韓影帝劉亞仁遭控濫用藥物淪落成「毒王」。（圖／翻攝自劉亞仁IG）
檢方指出劉亞仁從2020年開始，在首爾醫院以醫美手術為由，花了5億韓元（約台幣1200萬元）購買並注射200次以上的牛奶針（異丙酚），另外他還涉嫌以他人名義非法開藥，取得1000張安眠藥處方箋，今年1月在美國，又和男友崔河那一夥4人吸食大麻，檢察官調查3個月，發現劉亞仁企圖指示熟人銷毀證據，以及在美國有強迫同伴吸食大麻的嫌疑。

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