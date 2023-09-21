毒王劉亞仁遭「大把鈔票砸臉」羞辱 民眾守法院怒吼：拿去監獄用
南韓影帝劉亞仁染毒3年，接觸牛奶針、安眠藥、大麻多種毒品，遭控涉嫌違反《毒品管理法》、教唆毀滅證據、協助罪犯逃亡等罪名，今（21）日劉亞仁於首爾中央地方法院出庭，遭民眾丟錢砸臉羞辱：「拿去監獄用。」現場還有人模仿劉亞仁《辣手警探》的名台詞「無語啊」，對他發出噓聲。
記者羅凌筠／綜合報導
劉亞仁面對鏡頭神情淡定：「這段時間一直讓大家擔心，再次表示歉意。今天我會在法庭上誠實回答我能答的所有問題。」對於是否教唆毀滅證據、在美國強迫友人吸食大麻？劉亞仁搖了搖頭，之後待他走出法院，劉亞仁表示：「我如實在法庭上好好陳述。」被問到是否毀滅證據時，他說：「不是事實。」
檢方指出劉亞仁從2020年開始，在首爾醫院以醫美手術為由，花了5億韓元（約台幣1200萬元）購買並注射200次以上的牛奶針（異丙酚），另外他還涉嫌以他人名義非法開藥，取得1000張安眠藥處方箋，今年1月在美國，又和男友崔河那一夥4人吸食大麻，檢察官調查3個月，發現劉亞仁企圖指示熟人銷毀證據，以及在美國有強迫同伴吸食大麻的嫌疑。
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