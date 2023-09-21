乳癌治療新突破　「魔術子彈」新一代ADC藥物助延命

我是廣告 請繼續往下閱讀
義大癌治療醫院院長洪朝明進一步說明，翻轉轉移性HER2弱陽性乳癌，ADC藥物是趨勢。新一代ADC藥物又稱為「魔術子彈」，結合細胞毒殺藥物以及標靶藥物兩種藥物之優點，能精準針對癌細胞毒殺，增加治療效果和安全性。
此外，魔術子彈ADC其具備的旁觀者效應也可擴大清除範圍，一併毒殺鄰近的腫瘤細胞，臨床療效佳，更開啟了「轉移性HER2弱陽性乳癌」的新分類及治療。洪朝明強調，ADC藥物是未來5至10年乳癌治療的重要趨勢，關鍵就在於「旁觀者效應」！
台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會巫承哲秘書長表示，精準治療，需先精準分類。當HER2乳癌不再只是「陽性」與「陰性」，而在中間多了「弱陽性」，治療策略就需重新做綜合性評估。如同前述的50歲轉移性HER2乳癌病友，HER2表現量從「強陽性」變成「弱陽性」，用藥也將跟著調整。而經過ADC藥物治療，該名癌友的預後良好，更有信心持續面對治療與定期追蹤。
長期關懷乳癌病友的台灣癌症基金會呼籲女性朋友「即使罹患乳癌，也不要怕！」拜醫療科技發展所賜，無論早期或晚期乳癌，臨床上的治療選擇越來越多，且新藥也陸續研發問世，因此確診乳癌時千萬不要沮喪，勇敢面對，及早與醫療團隊討論，盡早治療，搭配規律運動與健康飲食，才是戰勝乳癌的不敗法門。