高雄清查校園用蛋　教育局：均用三章1Q之國產蛋品

乳癌治療新突破　「魔術子彈」新一代ADC藥物助延命

▲翻轉轉移性HER2弱陽性乳癌，「魔術子彈」ADC藥物成趨勢。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.21）
▲翻轉轉移性HER2弱陽性乳癌，「魔術子彈」ADC藥物成趨勢。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.21）

記者陳美嘉／高雄報導

根據國民健康署109年癌症登記顯示，乳癌是台灣女性第一好發癌症，每年新增確診超過1萬5千人，相當於每35分鐘就有多1名乳癌病友。一名50歲婦人2年前確診乳癌時僅是早期，但因受不了化療副作用而中斷治療，沒想到一年後癌細胞轉移至肺部與腋下淋巴結，後續又快速惡化，癌細胞再轉移至皮膚，出現約巴掌大紅腫；HER2表現量更從早期陽性、轉移後的陰性變成弱陽性，確診為「轉移性HER2弱陽性乳癌」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
維馨乳房外科醫院乳房外科醫師歐陽賦表示，在全部乳癌病友中，約1/5屬於「HER2陽性」乳癌類型。然而，近年臨床發現，有一群乳癌病友，有HER2表現但表現量卻不高，使用抗荷爾蒙治療、免疫治療或是單純使用化療，仍有機會復發。這群病友即為「HER2弱陽性乳癌」，是乳癌的一種新分類，占轉移性乳癌病友的一半左右，對抗體藥物複合體（ADC，全稱Antibody-Drug Conjugates）治療的反應良好。

義大癌治療醫院院長洪朝明進一步說明，翻轉轉移性HER2弱陽性乳癌，ADC藥物是趨勢。新一代ADC藥物又稱為「魔術子彈」，結合細胞毒殺藥物以及標靶藥物兩種藥物之優點，能精準針對癌細胞毒殺，增加治療效果和安全性。

此外，魔術子彈ADC其具備的旁觀者效應也可擴大清除範圍，一併毒殺鄰近的腫瘤細胞，臨床療效佳，更開啟了「轉移性HER2弱陽性乳癌」的新分類及治療。洪朝明強調，ADC藥物是未來5至10年乳癌治療的重要趨勢，關鍵就在於「旁觀者效應」！

台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會巫承哲秘書長表示，精準治療，需先精準分類。當HER2乳癌不再只是「陽性」與「陰性」，而在中間多了「弱陽性」，治療策略就需重新做綜合性評估。如同前述的50歲轉移性HER2乳癌病友，HER2表現量從「強陽性」變成「弱陽性」，用藥也將跟著調整。而經過ADC藥物治療，該名癌友的預後良好，更有信心持續面對治療與定期追蹤。

長期關懷乳癌病友的台灣癌症基金會呼籲女性朋友「即使罹患乳癌，也不要怕！」拜醫療科技發展所賜，無論早期或晚期乳癌，臨床上的治療選擇越來越多，且新藥也陸續研發問世，因此確診乳癌時千萬不要沮喪，勇敢面對，及早與醫療團隊討論，盡早治療，搭配規律運動與健康飲食，才是戰勝乳癌的不敗法門。

秋蟹美饌登場　萬豪、翰品推出限定秋蟹料理

中秋大啖美食小心腸胃道塞車　中醫師建議三穴道兩茶飲消脹氣

健康飲食新潮流　高餐大獻「綠蕉」料理

十月國慶鳥過境　滿洲小墾丁白天賞鷹夜晚觀星

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞