血糖暴增！日YTR重現「江戶時代壽司」　飯量跟「飯糰一樣多」

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Gen總共做出了包含青花魚、蝦子、葫蘆乾以及鰻魚等10種壽司，但由於江戶時代的壽司使用的醋飯量，似乎是現代壽司的3倍，Gen完成之後，也不禁疑惑了一下，表示「這真的沒問題吧。」
進行試吃後，Gen認為江戶時代的壽司因為沒加入砂糖，因此吃起來甜味不夠，反而有點太鹹；而宛如「飯糰」的飯量，也讓Gen在吃到第8樣時，直言「血糖暴增了，現在有點頭昏腦脹。」
後續Gen也在推特（現為X）上發文表示，吃完壽司後他的血糖迅速上升，比起吃麥當勞更快讓他飽到不行，「很明顯不是現代人能消化的飯量。」
根據記錄，江戶時代的都市人據說每人一天會吃掉4到5杯的米，只看米的份量可能會以為是相撲力士在吃的。另外，文獻中也有提到，由於當時蛋也十分貴重，雞蛋壽司卷的價格反而還比一般壽司貴了2至4倍。
根據日本學者的研究，壽司的起源有多種可能，歷史可追溯至2000年前日本開始發展種植水稻的時期，雛形出現於彌生時代，當時的人發明了將食用魚加鹽在米飯中發酵的做法，即今日的熟壽司，此時米飯為發酵所用材料，並不食用。到了室町時代，才開始食用發酵過的米。在江戶時代，醋逐漸取代了發酵米飯的地位。到了現代，壽司則成為了一種與日本文化緊密相關的速食食品。
「Genの炊事場 SUIJIBA」是日本知名的料理YouTuber，不僅有著食物調理的技術，旁白演出也十分受到觀眾喜愛。過去曾推出過「昭和96年系列」，或是重現連鎖家庭餐廳的「米蘭風焗烤飯」等料理的「重現系列」，即使是不會煮飯的觀眾也能享受其中，目前頻道也已經有108萬人追蹤。