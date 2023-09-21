傳與劉嘉玲曾是情敵！張曼玉近況罕曝光 鬆口談激動落淚原因
同樣貴為天后的張曼玉、劉嘉玲這幾年發展大不同，劉嘉玲近來因為老公梁朝偉獲得威尼斯影展終身成就獎，兩人大方放閃，劉嘉玲狀態極佳，完全看不出歲月在她身上留下的痕跡。而當年能夠與劉嘉玲並談的張曼玉，則是淡出幕前多年，近來則是難得出現為美妝品牌拍攝廣告，優雅老去的模樣忍不住讓人讚嘆，今（21）日張曼玉更新抖音帳號，分享拍攝廣告的心情，還哽咽感謝拍攝團隊。
記者吳雨婕／綜合報導
傳聞當年張曼玉與梁朝偉拍攝電影《花樣年華》時，與劉嘉玲是情敵，不過隨著時間流逝，後來梁朝偉與劉嘉玲結了婚，張曼玉則是與法國電影導演奧利維耶阿薩亞斯結婚，可惜婚姻只維持了4年就離婚，近期也沒有傳出新戀情；梁朝偉與劉嘉玲不僅愛情長跑多年，至今也依舊恩愛。
梁朝偉日前從導演李安手中拿下金獅終身成就獎殊榮，身為梁朝偉太太兼經紀人的劉嘉玲，替老公梁朝偉奪下金獅終身成就獎感到開心，在IG貼出夫妻倆的甜蜜親密閃照，照片中，梁朝偉的金獅獎座在劉嘉玲手上，劉嘉玲一身帥氣勁裝，側著臉與穿著一襲黑色西裝的梁朝偉嘟嘴親吻，高清閃照讓看到的網友眼前一片空白，劉嘉玲也開心在文中以英文寫道：「恭喜！你真的是最棒的。」
張曼玉息影多年，近來難得復出為美妝品牌拍攝廣告，廣告裡，她在國外的咖啡店內寫信，抬頭望向窗外的風景，充滿熟女氣質，明明已經59歲，皮膚白皙光滑，只有一點點皺紋，優雅老去的樣貌忍不住讓人讚嘆。張曼玉也特別發文提到，感謝天時地利人和，還表示自己想當製作人，也感謝整個拍攝團隊。