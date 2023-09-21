畜產會搞烏龍！冷凍液蛋產地改標台灣　農業部道歉了

台中2間液蛋廠稱在農業部指示下，將巴西、土耳其雞蛋製成蛋液後，標示其產地為「台灣」，7月則收到公文要求修改產地為巴西、土國。對此農業部今（21）日回應表示，畜產會同仁對於實質轉型定義認知有落差，向食藥署確認後已經修正，但對於農業部督導不周造成社會疑慮，深感不安與抱歉。
記者林志怡／台北報導
農業部次長杜文珍表示，6月初畜產會同仁認為，把殼蛋做成冷凍殺菌液蛋，應符合實質轉型定義，但7月向食藥署確認、食藥署也予以說明，應標示雞蛋出產國家，才符合規定，認知落差也立即通知加工業者修正，相關產品目前也都在使用期限內，並都在畜產會監管的倉庫中，並未流入市面
杜文珍強調，所有進口雞蛋、液蛋使用都要依照國內規定辦理，這次畜產會認知落差，農業部責無旁貸，應該強化精進，督導不周造成社會疑慮，農業部深感不安與抱歉，後續一定與畜產會落實監管、嚴加監督
中央畜產會代理執行長王旭昌則表示，一開始對於實質轉型認定的規定解讀上有落差，因此造成業者標示產地方式有誤，造成社會疑慮，畜產會對此向社會大眾致歉。
王旭昌說，產地標示錯誤的冷凍殺菌液蛋從6月到7月底送出加工，沒有流入市面，也都在有效期限內，7月底收到食藥署說明後，畜產會立即通知業者正確的標示方式，之後也會加強輔導。