全台唯一 麗晨總部「丰二三」 獲LEED、智慧建築雙認證

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「丰二三」獲頒「鑽石級」智慧建築標章，取得條件相當嚴苛，包括綜合佈線、資訊通信、系統整合、設施管理、安全防災、節能管理、健康舒適、智慧創新等八大面向皆納入審核標準，在初步規劃時就需要進行完整考慮及設計，光是機電成本就增加20%。
「丰二三」挑戰最高難度，取得最高等級標章，在困難重重的規劃過程中，持續累積規劃設計、營造工程、數位化管理、各系統整合的寶貴經驗，未來「晨禎集團」不只可以為業主提供理論及數據上的參考，更掌握了各項認證當中每個面向的優缺點，可以進一步分享實際使用經驗，以「丰二三」為例，一年可以六個月不用開空調，省下可觀的節能費用與人力成本，都可以持續回饋與服務到業界當中，以實際行動力愛地球，並帶動中部營建業往ESG及SDGs邁進，因應全球節能減碳的趨勢與政策規範。
麗晨建設總經理王水樹表示，全球極端氣候與能源短缺的影響下，耗費大量能源與原物料的建築產業，更應該關注在永續經營及生命週期的領域，麗晨建設在企業面積極推動ESG，揚棄一般辦公大樓墨守成規的密閉式玻璃帷幕設計，將「風、光、水、綠」四大元素納入綠建築、智慧建築的規劃當中，更落實「可逆式工法」和「循環設計」，讓建築貼近使用者的生活需求，建構融合自然舒適健康的辦公空間。
同時，減少建材拆除對於環境產生過多建築垃圾的衝擊，施工營建廢棄回收率達78%，使用含回收成分建材占總建材金額約24%，可說從最初的規劃設計、營建施工、使用過程到最後的拆除階段，都能透過全面化、系統化的產品設計概念，實踐永續建築的理念。
王水樹也進一步表示，麗晨不只滿足於打造自然共生的宜居環境，以及建築魅力，就在於每塊土地無法以單一的設計思維去複製建造，對於建築的探索，更是永無止盡想往前進步，屢次創新與昇華，正是我們不變的初心，用永續建築、永續經營的視野與態度，翻轉傳統的營建業思維，更是成立麗晨建設的使命與社會責任。