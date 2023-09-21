2023台灣文博會明開展！5大展區、10大亮點、空總策展攻略一次看

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以古蹟修復中的工地鷹架轉換為聲光裝置藝術「Working in Progress X 鷹架GPU」，搭配FOCA的雙馬戲篷，以科技裝置帶入表演藝術匯演，華麗變身融入主題館、地方館、藝術銀行、戶外藝術裝置、傳統竹工藝挑戰建築的跨領域實驗創作及科技體驗等。耳目一新的空總新樣貌，賦予觀眾多元的感官體驗，更以跨界、重組、協作的精神，引動出下一波文創趨勢，帶領大家走向更精緻化、客製化的國家級文博會。
時間：9月22日至10月1日10點至20點；部分室內展區僅開放至18點，展演活動部分場次須上網購票；民眾免費入場。
地點：台北市大安區建國南路一段177號
文化策展主展區－鐵博「微開箱」 台北市地表唯一行駛藍皮文博號現身
國家鐵道博物館籌備處以「鐵博．新生」為概念，規劃「鍛冶工場」、「客車工場」、「總辦公室」、「澡堂」4大展區，帶領大家認識台灣在地的鐵道文化，以「微開箱」方式讓大眾「聞香」古蹟空間結合鐵道元素的魅力，藉著主題展覽的詮釋，歡迎大家一起成為鐵道迷。
同時，還提供民眾搭乘動態行駛的「藍皮文博號」DR2303號柴油客車，喚起懷舊復古的情懷，也是久違看到火車在台北市區地面上行駛的風景。期待在鐵道博物館正式開館前，搶先看見結合鐵道文化及藝術展演的多元面向，也展示國定古蹟臺北機廠轉型重生的初步階段成果。
時間：9月22日至10月1日10點至18點，民眾免費入場。
市民大道出入口：台北市信義區市民大道五段50號
菸廠路出入口：台北市信義區市民大道五段14巷
主題策展與商展區－松菸地方主題館呈現最野生命力 工藝、旅物、文創品牌一次購足
呈現台灣各地風土的地方主題館，從生態學的「野化論」為詮釋主軸，設計跳浪穿山、跨域盛典、野化推手及野生捕貨等4大展區。並首度邀集百家工藝品牌以「島嶼．旅物選」辦理主題商展，從島嶼的山、海及城市等，結合信仰、風土民俗及地方特色，以選物的概念出發，將台灣傳統工藝結合創意潮流，重新進入現代生活的工藝之美做出完整的呈現，堪稱史上最好買的文博工藝展場。
時間：9月26日至28日，10點到11點，專業人士優先換證入場；9月26日至28日11點至18點、9月29日至30日10點至20點、10月1日10點至17點，一般民眾免費入場。
地點：台北市信義區光復南路133號
主題策展與商展區－200家IP花博爭豔館大集合
延續過去舉辦文博IP類型品牌商展的經驗，2023台灣文博會邀集授權代理、原創角色、插畫／設計／藝術3大類型，超過200家IP參展，保證吸引大家眼球。更特別於戶外設置展演活動區，辦理發表會、粉絲見面會等周邊活動，讓粉絲有機會更近距離與自己喜歡的IP親密互動。
時間：9月26日至28日，10點到11點，專業人士優先換證入場；9月26日至28日11點至18點、9月29日至30日10點至20點、10月1日10點至17點，一般民眾免費入場。
地點：台北市中山區玉門街1號
主題策展與商展區－IP特有種出現華山文創園區
除了有「台灣特有種：有種IP站出來」主題館，呈現台灣IP軟實力，更擴大各類別新創業者參與，鼓勵年輕世代投入，藉由更細緻規劃商展文創品項類型，提升商展的專業度，強化專業買家的商機交流，締造更有利的展銷合一平台。文策院也首度參與文博會，邀集韓國IP代表性人物韓國艾康尼斯娛樂公司導演Thomas Hankil Nam等參與IP商展，藉由國際交流論壇，為台灣IP爭取更多國際授權的機會。
時間：9月26日至28日，10點到11點，專業人士優先換證入場；9月26日至28日11點至18點、9月29日至30日10點至20點、10月1日10點至17點，一般民眾免費入場。
地點：台北市中正區八德路一段1號
10大亮點
文化部表示，2023台灣文博會10大亮點包括首次跨出單一縣市、史上最大規模、展館數歷屆最多，除5大展區外，還包含國立台灣博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館、國立台灣工藝研究發展中心、熱蘭遮博物館等5個副展館，也將推出精彩策展。
主展區空總推出《打開空總 X AI多重未來》主題策展，邀請參觀者變身為「AI建築師」，自行組合出未來空總文化設施內容建議方案；首次以施工中工地鷹架為文化科技展演舞台，民眾掃描QR Cide戴上耳機，就能沉浸在寂靜音樂派對；FOCASA雙馬戲篷首度現身台北，主展區空總打造魔幻表演平台，連續10天超過百場表演將燃爆文博會。
鐵道博物館首發藍皮文博號，民眾須事先預約或現場取票（名額有限），才能體驗台北市唯一地表行駛火車；首度集結IP策展，媒合商業授權；以鋼筋與竹材交織，在市中心打造漂浮的停機坪裝置藝術；博物館串聯訴說台灣與世界的相遇；文博史上最多場次活動，包括科技展演、表演拚場、論壇對談、體驗活動等；後疫情最大商展規模。