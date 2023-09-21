▲女嬰植入雙耳人工耳蝸　國內首例健保全給付

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健保給付重度聽損 雙耳人工耳蝸陳冠華主任指出，對於重度以上感音神經性聽力損失（大於七十分貝）的病人，助聽器音量已不足，須植入人工耳蝸改善聽覺；然而，言言母親在巨大經濟壓力之下（人工耳蝸自費一套100萬台幣），僅能預訂植入單耳（健保只給付一耳），，衛福部健保署放寬政策，改為健保給付未滿18歲重度聽損者雙耳人工耳蝸。
為使言言能夠擁有雙耳優勢，言言媽火速與中心連絡更改為雙耳植入，並順利進行雙耳健保人工耳蝸植入手術，術後隔天開機，言言即有聽到聲音轉頭尋找聲源的反應，植入2個月左右，已開始有口語發展，可回應家長，與家長互動，言言也是全國第一位健保給付雙耳植入人工耳蝸成功的個案。
人工耳蝸植入 理想治療手術醫界文獻顯示，人工耳蝸植入手術已被認為是極重度聽力損失病人最有效治療方式，根據研究，比起單耳，雙耳植入人工耳蝸，在安靜環境下可提升11%的語音辨識度，吵雜環境可提高16%，對聲音品質、音樂賞析能力也有極大的助益。
根據國民健康署統計，臺灣新生兒先天性聽力損失發生率為千分之三，其中約百分之十至十五個案屬於重度。換算全台每年新增40名重度聽損新生兒；嬰幼兒聽語發展的黃金期從六個月開始至學齡前，大腦才會發展出最佳的聲音解析度、語音辨識度及清晰的口語發展，對於雙耳極重度聽力損失的嬰幼兒來說，兩歲前盡早進行雙耳植入人工耳蝸，是比較理想的治療選擇。
嬰幼兒雙耳聽損 及早植入人工耳蝸陳冠華主任強調，在歐美日韓等國已把「嬰幼兒雙耳人工耳蝸植入」當作先天性極重度以上聽力損失的標準治療，台灣受限於健保給付限制，多數家庭只能選擇植入一耳，另一側使用助聽器，始終無法達到最佳的聽覺表現，在吵雜環境中有「聽得到但聽不清楚聽不懂」現象，甚至對專注力、情緒穩定度、學業表現、以及建立人際關係造成莫大的限制。
建議嬰幼兒出生時確診雙耳極重度聽損，經過專業團隊檢查評估，核磁共振及電腦斷層分析，確認無手術禁忌症，就可於兩歲前盡早同時植入人工耳蝸，已植入一耳之個案，也應盡快評估另一耳植入效益。雙耳聆聽才能使聽損兒的聽覺及語言能力發展不受限制，讓聽力損失不再成為人生的絆腳石，能夠及早重獲新聲，迎向更美好的未來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59261
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