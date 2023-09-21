《咒術迴戰》最新劇透在社群瘋傳！代理商東立發聲：請讀者勿分享
知名動漫作品《咒術迴戰》成為《週刊少年Jump》新一代台柱，近期除了第二季熱播中外，漫畫也進入關鍵劇情。沒想到最新劇情轉折太過震撼，讓日本才剛出版的最新劇情內容，直接充斥在網路社群上，對此，《咒術迴戰》漫畫台灣代理發行商東立出版社也發出嚴正聲明。
記者潘毅/綜合報導
日本週刊少年Jump連載作品《咒術迴戰》，自2018年連載開始後，人氣一直居高不下，故事講述著一個會出現「咒靈」的世界，而部分人類擁有咒力，可以對抗「咒靈」進行祓除。該作品截至2023年6月，單行本累計發行量超過8,000萬本，劇場版、電視動畫持續推出中，劇中角色五條悟更是成為新一代帥氣動漫人物代表，拿下「JUMP史上最帥氣角色」第2名。
不過近期在日本Jump上連載的最新一集劇情太過震撼，瞬間引爆各國漫迷譁然，在社群平台X、臉書等網站上，充斥著大量的劇透情報與圖片。
對此，《咒術迴戰》漫畫台灣代理發行商東立出版社稍早也做出回應，完整聲明如下：
致媒體與讀者
關於本公司代理之日本集英社漫畫作品《咒術迴戰》，近日有數家媒體使用不正當來源情報與圖片做為素材撰寫新聞，敝公司已於第一時間聯繫媒體下架文章。
煩請各媒體、網站切勿使用非法圖源，若已使用也請儘速撤除、下架文章，否則本公司將不排除採取法律行動。
也請讀者勿分享、流傳非法來源之圖片或未上市的連載情報，以避免干擾其他讀者之閱讀體驗，及觸犯其它相關法律。
東立出版社