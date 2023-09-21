客人不是神！日本修法拒絕奧客　威脅、留負評恐遭「拒絕入住」

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像是位於日本知名賞楓、泡溫泉景點日光的一間溫泉旅館，就曾碰上一名男性客人吃完飯後暴怒，抓住工作人員狂罵「住宿費一人要價2萬5000日圓，餐點當中卻沒有伊勢龍蝦」，甚至還威脅要上網寫負評。但該名客人預約的方案當中，晚餐原本就沒有包含伊勢龍蝦，不過旅館社長為了不影響其他顧客，只好承諾免除他們的住宿費，但該名男性客人是與妻子一同入住，等於旅館一次就損失了5萬日元收入。
奧客鬧事的案例層出不窮，日本厚生勞動省便在6月提出「改正旅館業法」，除了讓旅館能應對防疫對策，拒絕接待患有伊波拉和肺結核等《傳染病法》第1類或第2類傳染病的患者外，未來碰上明顯妨礙營業的奧客時，也有權拒絕提出無理要求的客人入住。「改正旅館業法」預計在今年12月或之前上路。
據《日本電視台》報導，在新條例當中指名，客人很有可能被追究法律責任，例如大聲謾罵以被視為「強行妨礙營業罪」，故意破壞設備可以被視為「財產損失罪」，威脅飯店「要在社群媒體發負評」則可被視為恐嚇未遂罪。
對於推出「改正旅館業法」一事，不少民眾也表達贊成，有人認為「這對其他客人來說也能安心享受服務」、「雖然以前都有『顧客是神』的說法，但如果讓工作人員們沒有好的待遇的話，就不會有人想做這份工作。」旅館業界對此也表示，很贊成推出「改正旅館業法」，雖然要有客人才能進行商業活動，但「改正旅館業法」應該可以讓雙方互相尊重。