音樂史上首次跨界音樂會 王宏恩攜手米可吉他樂團演出

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為了「好好呼吸 Mihumisang!」音樂會，雙方有多次彩排。有一次，王宏恩彩排演唱經典歌曲(月光)時，哽咽到無法繼續唱下去。他說，他想到阿嬤跟他說，「音樂的路不好走，阿嬤會幻化成月亮守護著你」。創辦人趙柏群也想起阿嬤跟他說過同樣的話，那是他要去日本深造時，阿嬤對他說「走音樂這條路會餓死，去日本要記得學做麵包.....」，這場合作讓二人不約而同想起自己的阿嬤，多少是體會到「音樂這條路辛苦」，但兩人都堅持走下去，內心多有觸動。
王宏恩說，「好好呼吸」來自於布農族的Mihumisang，是平常長輩對晚輩的祝福語。老人家常常開玩笑說，布農族以前住在太深山了，空氣很稀薄，所以要特別提醒彼此不要忘記呼吸！雖是長輩們的幽默，也凸顯出前人對生命的珍惜。這句話用在疫情肆虐的現在，大家更能感同身受。能夠好好呼吸，好好生活，就是最大幸福。
王宏恩笑說，過去自己專擅於流行樂，初次聽到米可吉他室內樂團多人合奏後，大為驚豔，也發現其與原住民豐年祭的歡樂氛圍相得益彰，這場演唱會應能激盪出美麗火花，他相當期待。即將於十月展開的「好好呼吸」音樂會，可說跨越古典、流行和台灣布農族文化元素的界限，是音樂史上第一次的跨界演出，值得愛樂者走進音樂廳聆賞。
分別巡迴北中南的四場音樂會，入場券即日起啟售。首場於10月14日在高雄至善廳演出。台中於10月28.29日在寶成演藝廳演出。台北場是11月11日在三創登場。洽詢電話04-24621126。