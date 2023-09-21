央行利率續凍！專家點出這是最大考量　也可避免賠了夫人又折兵

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至於央行跟進美國利率不動，台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，主要因為台灣經濟情況不好，今年經濟成長率已保不住2%，出口也沒想到會這麼糟，以為第2季庫存就可以調整完畢。其實，央行總裁楊金龍今日理監事會後記者會上也提到，下修今年經濟成長率的原因，就是出口不是很好，全球終端需求不如原本想像，前幾次都說庫存第2季就會調整好，結果並沒有，這也表示銷售額也都不好。
但央行不擔心通膨再飆升嗎？陳有忠說，目前大家認為短期油價上漲是成本推動，而非需求面，因為景氣不好，消費不好，需求就拉不上來，因此，相信央行也認為油價上漲只是短期現象，還要再停看聽。
陳有忠分析，現在油價又漲，主要是石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）減產措施所致，但不論是國際能源總署（IEA）還是美國能源信息署(EIA)評要估，油價在明年需求減少下都是往下走的，主要是除美國之外，各國景氣都不好，現在主要是供給面控管，導致油價居高不下，並不是需求面推動，這是人為因素、刻意減產造成，這也是為何較不需用升息去壓抑通膨的原因，因為一般認為這波油價上漲，只是短期現象，只要產油國恢復生產，油價就會下來。
當然，央行不升息也可能有選舉政治考量，就有銀行主管指出，畢竟明年1月有總統大選，也讓央行不太敢升息，不然升息可壓縮美台利差，不會讓新台幣貶那麼多，只是若只升息半碼不痛不癢，宣示效果大於實質效果，在新台幣資金仍浮濫之下，升息效果有限，等於是賠了夫人又折兵，景氣沒拉升又要挨罵，因此，央行不如先按兵不動先觀察。
也確實，楊金龍在會中也表示，雖然今年下半年CPI及核心CPI都下來，明年預估會降至2%以下，但相較以前還是高，有幾位理事也提醒要持續關注，連美國聯準會（Fed）也在看數據，在這特殊情況下，還是不能掉以輕心，目前利率仍會維持更長時間」，是否更高就得看各項數據而定。