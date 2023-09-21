日圓貶破148！換匯價再現「0.21」字頭　這樣做還有更甜價

央行利率續凍！專家點出這是最大考量　也可避免賠了夫人又折兵

▲中央銀行今（21）日召開第3季理事會，利率連2季不動，但再下修2023年全年經濟成長率至1.46%，專家也解析央行利率維持不動的原因。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲中央銀行今（21）日召開第3季理事會，利率連2季不動，但再下修2023年全年經濟成長率至1.46%，專家也解析央行利率維持不動的原因。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

中央銀行今（21）日召開今（2023）年第3季理監事會議，利率連2季維持不變，也符合市場預期。專家受訪時表示，最大考量應該還是經濟情況不好，尤其出口比想像還糟。至於通膨部分，目前國際油價居高不下，主要是石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）減產措施所致，人為因素影響，一般認為是短期現象，加下接下來國內也有總統大選，升息也會壓抑景氣，若又只升息半碼，在新台幣資金仍浮濫之下，升息實質效果也有限，反而還會被罵，等於「賠了夫人又折兵」，不如按兵不動先觀察。

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中央銀行維持連兩季維持利率不變，也持續調降今年經濟成長率預測值，從上季的1.72%進一步下修至1.46%，同時，預估今年消費者物價指數（CPI）與核心CPI年增率分別為2.22%、2.44%，低於去年的2.95%、2.61%，明年CPI及核心CPI年增率分別可望續降至1.83%、1.73%。

至於央行跟進美國利率不動，台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，主要因為台灣經濟情況不好，今年經濟成長率已保不住2%，出口也沒想到會這麼糟，以為第2季庫存就可以調整完畢。其實，央行總裁楊金龍今日理監事會後記者會上也提到，下修今年經濟成長率的原因，就是出口不是很好，全球終端需求不如原本想像，前幾次都說庫存第2季就會調整好，結果並沒有，這也表示銷售額也都不好。

但央行不擔心通膨再飆升嗎？陳有忠說，目前大家認為短期油價上漲是成本推動，而非需求面，因為景氣不好，消費不好，需求就拉不上來，因此，相信央行也認為油價上漲只是短期現象，還要再停看聽。

陳有忠分析，現在油價又漲，主要是石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）減產措施所致，但不論是國際能源總署（IEA）還是美國能源信息署(EIA)評要估，油價在明年需求減少下都是往下走的，主要是除美國之外，各國景氣都不好，現在主要是供給面控管，導致油價居高不下，並不是需求面推動，這是人為因素、刻意減產造成，這也是為何較不需用升息去壓抑通膨的原因，因為一般認為這波油價上漲，只是短期現象，只要產油國恢復生產，油價就會下來。

當然，央行不升息也可能有選舉政治考量，就有銀行主管指出，畢竟明年1月有總統大選，也讓央行不太敢升息，不然升息可壓縮美台利差，不會讓新台幣貶那麼多，只是若只升息半碼不痛不癢，宣示效果大於實質效果，在新台幣資金仍浮濫之下，升息效果有限，等於是賠了夫人又折兵，景氣沒拉升又要挨罵，因此，央行不如先按兵不動先觀察。

也確實，楊金龍在會中也表示，雖然今年下半年CPI及核心CPI都下來，明年預估會降至2%以下，但相較以前還是高，有幾位理事也提醒要持續關注，連美國聯準會（Fed）也在看數據，在這特殊情況下，還是不能掉以輕心，目前利率仍會維持更長時間」，是否更高就得看各項數據而定。

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