▲全台多達7千據點，失智者卻遭拒　專家籲「避免挑軟柿子吃」

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衛生福利部自106年底辦理「長期照顧，十年計畫2.0-預防及延緩失能照護計畫」 徵求實證方案。內容包含六大面向：肌力強化運動、生活功能重建訓練、社會參與、口腔保健、膳食營養、認知促進。為期12週，每週1次，每次2小時。111年可執行方案數共254個。然而，8成以上都以運動／肌力強化方案為主，適用於失智前期與失智者的認知促進方案則不到10個。
此外，政府各部會投入大量資源於成千近萬的各式據點，111年的據點超過7000個，其中也包含了失智據點，但為何常有失智者及照顧者覺得無處可去？毛慧芬指出：「現有社區據點能否滿足失智者權利？是否支持社區中失智者，獲得認知促進、社會參與的機會？」
各單位據點一覽表長照司：巷弄長照站3578個、失智據點535個
國健署：長者健康促進站131個、銀髮健身俱樂部75個
社家署：社區照顧關懷據點2818個
原民會：文化健康站481個
農委會：綠色照顧站67個
毛慧芬強調，目前全台據點數量雖然眾多，但能提供據實證之積極認知介入者有限，專業性不足。而且失智友善度也有待提升，例如非失智據點，混合照顧健康及失智者，不易達到效益，還可能犧牲了失智者權益，甚造成創傷。例如王爸爸被C據點拒絕，就是因為有失智症合併精神行為症狀（BPSD），像此類的患者常被拒絕。
省思健康照護政策上4大建議
- 持續增設失智據點：各類型失智者能公平參與。
- 提高失智據點承接意願：合理經費給付設計
- 提升一般據點對失智敏感度及失智友善程度，打造失智友善據點。
- 避免服務單位挑軟柿子吃，劣幣逐良幣。建議制訂分層服務，獎勵制度、管考機制。
社區：多元面向介入，例如認知促進、復能方案、心理教育等
居家：例如健保創新方案，並提升長照復能專業服務使用率。
「看見那個人，而非失智症」她強調，失智不等於封閉，不放棄享受人生。呼籲外界以人權為基礎介入，減少對失智者的污名化與成見。職能與社會參與，為人權重要指標，也是功能與健康促進最佳媒介。失智者與所有關係人不輕言放棄，多了解服務，而照護專業同步提升知能、提供最佳實證實務。尤其各層級政府政策引導與支持非常重要。借鏡國際與身心障礙者權利公約（CRPD）引領，打造更具尊嚴和公平的社會，讓失智者生活依然精彩。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59252
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