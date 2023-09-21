又有天坑？新竹市建案旁驚見道路塌陷 竹市府勒令業者停工並開罰
今（21）日下午1時許，新竹市和平路20巷一處工地旁，出現道路地基下陷情形，造成自來水管線破裂、瓦斯管線洩漏，新竹市議員林彥甫也和時代力量立委邱顯智到場關心，要求市府立即停工。新竹市府都發處獲報後即派員前往，勒令承造人立即停工，後續需要四大技師會勘確認安全無虞後才能復工。
記者林莞茜／綜合報導
新竹市府表示，今日下午13時35分和平路某民間工地施工期間，造成基地旁道路下方自來水管線、瓦斯管線洩漏，連帶造成地層輕微下陷，新竹市消防局及相關單位獲報後，立即派員前往處理，市府立即召集新竹市建築工地災害預防檢查小組至現場勘查，市長高虹安也到現場關心處理情形，並要求建商務必儘速完成改善，市府表示已勒令承造人立即停工，需於基地改善完成並經工地檢查小組會勘無虞後，始得復工。
市府指出，現場工地依規有施打預壘樁及擋水樁，工法沒有問題，惟疑似為基地內側開挖後，造成基地外側道路內部土壤位移，連帶造成自來水管線破裂，沖刷土壤泥沙後再造成地層下陷、瓦斯管線破裂。
市府已要求建商改善期間每日需以儀器監測周邊民宅有無傾斜情形，如有民宅開始傾斜情形，應進行預防性撤離。另已確認自來水破管位置，並完成修復回填，將持續觀察是否還有造成洩漏情形，避免地層再次下陷。
市府進一步指出，本案因違反建築法第63條，都發處依建築法89條勒令停工，並針對起造人、承造人、監造人先進行裁罰各三萬元，並視後續情況再行論處。