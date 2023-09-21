農業部報告進口雞蛋爭議 民眾黨團：加強源頭管理確保食安
近期進口雞蛋事件引發食安疑慮等諸多爭議，台灣民眾黨立法院黨團原本發文要求時任農業部長陳吉仲來向黨團報告，不料19日當天晚上陳吉仲直接請辭。農業部次長杜文珍、畜牧司司長張經緯今（21）日來到民眾黨團報告，民眾黨團要求加強源頭管理，確保食品安全。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨團晚間發布新聞稿，黨團總召邱臣遠表示，農業部代理部長只到民進黨團報告，且農業部也不來進行預算溝通說明，態度不該如此傲慢，民眾黨團本會期將持續嚴格審視農業部預算。邱臣遠直言，近期發生多起雞蛋食安事件，顯示農業部產銷量管理失職，導致大量雞蛋過期，要求加強源頭管理，確保食品安全，他質疑，有香港市場連鎖業者購入雞蛋後發生食安問題，國內更有5,000萬顆雞蛋因產銷失衡過期，詢問農業部是否存在圖利特定廠商之嫌。
民眾黨團指出，張經緯回應，此次全球受禽流感影響，因應200萬到300萬顆的雞蛋缺口，政府啟動專案進口並逐批進行檢驗，再調度給國內業者，但在業者自行進口後，進口量失控且效期不同，加上冷鏈保存不當，才導致大量過期。杜文珍則表示，政府部門應持開放態度接受監督，並在事件處理上持續改進。張經緯補充，此次銷毀雞蛋是農業部思慮不夠嚴謹、資訊掌握不足，強調未來將由業者自行進口，同時加強溯源管理。
民眾黨立法院黨團幹部提問，關於雞蛋銷毀處理、進口來源管理等問題，要求公開進口蛋的溯源與流向資訊，以確保食品安全。張經緯回應，農業部將精進專案進口程序及相關措施，對於索資部分將會盡力配合，但會保留涉及個資部分。
對於進口蛋疑慮未解，邱臣遠強調，將於明（22）日立法院專案報告質詢中，繼續檢討事件後續處理，並強調民眾黨團不會用粗糙的杯葛手段，將會直球對決，嚴格監督農業部相關預算與政策。