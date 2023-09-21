澤倫斯基見拜登前夕 29名共和黨議員表態反對美國新一輪援烏撥款
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將在美國時間週四，於華盛頓和美國總統拜登（Joe Biden）會晤，討論美國新一輪的援烏方案內容，替烏克蘭的後續反攻與防禦做準備。不過，就在兩人見面前夕，29名共和黨參眾議員簽署聯名信，反對拜登實施新一輪240億美元的軍援烏克蘭撥款。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《國會山報》報導，共和黨參議員保羅（Rand Paul）表示，如果拜登政府提出的撥款法案包括為烏克蘭戰爭提供資金，他將堅決反對，寧願放手讓美國政府在9月30日後關門停擺。保羅強調，拜登計畫新一輪規模達到240億美元的援烏方案，不能被「當成人質」包裹進兩黨協商的預算方案中。
根據《華爾街日報》報導，保羅與其他共和黨參眾議員簽署聯名信，寄給白宮「管理及預算局」局長，表態反對新一輪的240億美元援烏方案，認為拜登政府需要提高軍援烏克蘭費用的透明度，美國民眾需要知道下一步計畫是什麼，不能放任政府無止盡的軍援烏克蘭，而沒有策略。
根據《CNN》最新民調，55％的美國人認為國會不應授權支持提供烏克蘭更多援助，45％的美國人認為國會應該繼續授權支持提供烏克蘭援助，51％的美國人認為美國幫助烏克蘭已經夠多了，認為美國需要幫助烏克蘭做得更多的則只有48％。
共和黨議員的表態，加上最新民調的結果，以及波蘭因為穀物出口問題與烏克蘭鬧翻，宣布停止武裝烏克蘭。這一系列的消息，對基輔當局來說肯定是個警訊。