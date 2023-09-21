今年「火燒車」已破百件！高公局提醒這狀況最高罰6000元

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根據過往經驗，高速公路局分析，車輛在高速公路上發生故障的原因，多為缺水、缺油、缺電或爆胎，這些情形甚至可能引發火燒車。今年截至8月，與火燒車相關事故已累積至124件。
高速公路局提醒，依據《高速公路及快速公路交通管制規則》第14條規定，汽車行駛高、快速公路不得有缺水、缺電、缺燃料、車輛機件設備脫落情形，違者可依「道路交通管理處罰條例」第33條，處駕駛人新臺幣600至1200元罰鍰；若有輪胎胎紋深度不符規定情形，則可處駕駛人新臺幣3000至6000元罰鍰。
高公局提醒，民眾連假出遊前請確實檢查車輛，包含五油（燃油、機油、動力方向盤油、煞車油與變速箱油）、三水（水箱水、電瓶水與雨刷水）及胎紋，以免發生事故影響交通、耽誤行程。
此外，依據《道路交通安全規則》第101條第3項規定，在同向2車道以上路段，與執行緊急任務之消防車、救護車、警備車、工程救險車同車道之前車，應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道車輛則應減速配合避讓；違者可依《道道路交通管理處罰條例》第45條第2項處駕駛人新臺幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。
高公局呼籲，當發現有拖救車輛或事故處理車輛靠近時，請儘速避讓以免影響救援作業時效，以利提早紓解事故所造成的壅塞。
另為分散連假期間國道尖峰時段車流，中秋節及國慶日連假期間實施單一費率及0-5時暫停收費；國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費，民眾可多利用上述收費優惠時段上國道，避開壅塞時段。